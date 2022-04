Jak ochránit sazenice před slimáky: Triky, díky kterým se k rostlinám nedoplazí

Slimáci jsou téma nekonečné a nevyčerpatelné. Zahrádkáři používají spoustu různých vychytávek i pomůcek, aby se k jejich sazenicím slimáci nedostali. Na trhu se objevují nové přípravky, ale ani osvědčené rady nepatří do starého železa. Jak ochránit sazenice před slimáky?

Slimáci, sazenice a každoroční boj

Vzhledem k tomu, že žádná zbraň není stoprocentně účinná, zahrádkářům se obvykle vyplatí použití kombinací některých opatření. Způsobů jak ochránit sazenice na jaře je opravdu dost, vyberte takové, které vám budou vyhovovat nejlépe.

Proti slimákům existujte i poměrně dost opatření, která jsou docela obyčejná a vaši úrodu ochrání. Slimáci jsou nežádoucími škůdci na zahradě a potrápí zejména právě sazenice salátů či jiné čerstvé a šťavnaté mladičké zeleniny. Slimáky nejvíc láká salát, rajčata, dýně, hosty, jiřiny, denivky a další. Repertoár je to pestrý, ale jestli chcete ochránit zeleninovou zahrádku, soustřeďte se právě na ni. Ani škody na okrasných květinách samozřejmě nikoho nepotěší.

Bariéry chránící sazenice před slimáky

Nejčastější ochranou sazenic je vytvoření překážky, kterou slimáci nemohou překonat. Mezi takové bariéry patří obyčejný popel, písek nebo rozbité vaječné skořápky. Například sedlina z kávy je pro slimáky přímo toxická. Slimáci a plzáci by se kávě měli vyhýbat, případně uhynout.

I když se běžně uvádí jako bariéra mulč, není to s použitím mulčovacích materiálů proti slimákům tak jednoduché. Mulč z posekané trávy nebo listí, případně aromatických bylin, jako jsou máta nebo šalvěj, slimáky skutečně odpuzuje a nechtějí po něm lézt. Mulčovací kůra je však v tomto případě nevhodná. Slimáci se do ní dokáží dobře schovat, a naopak se jim stává útočištěm.

Na sazenice slimáci přes pásek nemohou

Mezi nepřekonatelné překážky patří také plůtky a měděná páska. Tu je možné použít na květináče, ale také vyvýšené záhony. Na záhon můžete připevnit kovovou ochranou lištu z plechu anebo také měděnou lepící pásku, která přilne, ale můžete ji případně přiklepnout hřebíkem nebo rýsováčkem k dřevěnému rámu záhonu.

Slimáci se k sazenicím nedostanou

Slimákům velmi komplikuje pohyb také štěrk a písek. Máte-li možnost vysypat cestičky a prostor mezi záhony právě tímto materiálem, pak máte velkou šanci, že se slimáci k vaší zeleni ani nepodívají. Jestliže jste schopní každodenního zásahu, pak můžete na noc přikrývat sazenice uříznutou PET lahví nebo jiným materiálem. Funguje dobře také netkaná textilie či síťovina umístěná tak, aby ji slimáci nemohli podlézt.

V boji se slimáky nezapomeňte na prevenci

Zahradu zbavte míst, která mohou být slimákům útočištěm a množírnou. Milují vlhká místa, kde se mohou dobře schovat, a to i přímo pod květináči, mezi cihlami či jiným volně položeným materiálem. Slimáci se také lépe pohybují po vzrostlých rostlinách, i sekání trávy v okolí záhonů pomáhá proti jejich výskytu v blízkosti sazenic. Slimákům vadí některé aromatické byliny, jako jsou šalvěj, tymián, kerblík či hořčice, nicméně nespoléhejte na to, že by slimáky z hranic vašeho pozemku vyhnaly jen tyto bylinky.

Abyste hned na začátku jara zlikvidovali slimáčí populaci, převraťte půdu na záhonech. Vystavení slimáčích vajíček slunci a vzduchu je jedním ze způsobů, jak preventivně bojovat proti přemnožení.

