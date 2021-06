Jak chytře využít posekanou trávu ze zahrady? Je užitečná k mnoha věcem

Kdo vlastní zahradu, vlastní s největší pravděpodobností i trávník. Máme na zahradě trávník na několika místech, a protože je zahrada kaskádovitá, musíme se se sekačkou tahat sem a tam... Je to úmorné, hlavně když je léto v plném proudu. Znám i pár „případů“, které to dokonce baví!

Zdroj: www.dumazahrada.cz, balconygardenweb.com

Jakou sekačku si vybrat?

Máme doma elektrickou, neboť jí přenášíme po schodech. Sice neustále řešíme a hlídáme kabel, ale přenášet benzínovku, to bychom vypustili duši.

Elektrickou sekačku tudíž doporučuji pro snadnější přenášení. Je vhodná na menší plochy, protože za sebou taháte zmiňovaný kabel a i s prodlužovačkou má omezenou délku. Šplhnete si i u sousedů, tato sekačka má nízkou hlučnost.

Co udělat s čerstvě posekanou trávou? Využijte ji na zahradě Zdroj: Profimedia

Benzinová sekačka je drak, hlavně s pojezdem (motor pohání zadní nápravu a usnadňuje pohyb vpřed). Ale údržba je mnohem náročnější než u sekačky elektrické. Hodí se na rozlehlejší zahradu.

Akumulátorové sekačky jsou u nás ještě stále méně využívané. Je to takový kompromis mezi elektrickou a benzinovou sekačkou.

A když vlastníte opravdu velký pozemek pokrytý trávou, kupte si zahradní traktor. Cena je vysoká, ale vyžijete ho i v jiných ročních obdobích.

Na závěr zmíním sekačku robotickou, která je vhodná například pro časově vytížené lidi nebo jen lidi líné.

Co s trávou?

Máme zarovnaný trávník, ale co s posekanou trávou?

Jako mulčovací hmota – obsypat s ní lze třeba rajčata. Udrží záhon bez plevelu a chrání zeminu před vysycháním.

Nechemický roundap – jestli se chystáte založit záhon, vyšší vrstva posekané trávy poslouží k vyčištění prostoru. Po několika týdnech trávu shrábněte a půdu zryjte.

Kompost – pořídili jste nový kompostér a začíná se hezky plnit. Jen dejte pozor, abyste do kompostéru nedávali vysokou vrstvu trávy, musíte ji prokládat hlínou, kuchyňským odpadem, já přidávám i urychlovač kompostu, který zakoupíte kdekoliv v zahrádkářství.

Posekanou trávu nevyhazujte Zdroj: Profimedia

Domácí brambory – nemusíte ani zakládat záhon. Stačí vybrané místo posekat, položte do řádku brambory a na ně navrstvěte trávu. Prolívejte vodou. První lístečky by se měly objevit cca za 6 týdnů, ale může to být i za jedenáct. Přidejte trávu z dalšího sekání (vrstva by měla být vysoká klidně 50 cm). Na podzim trávu roztrhněte a sklízejte.

Seno – máte souseda co chová králíky? Usušte mu, bude rád. Zkuste se informovat i v zookoutcích, apod.

Bioodpad – plno obcí/měst má v nabídce, kromě odvážení směsného odpadu, i svoz bioodpadu. Jsem za tuto možnost ráda, protože svoz využíváme několik let a nemálo nám usnadňuje práci.

Na konec ještě poznámka... Jelikož jsem milovník čmeláků, vlastním i čmelín. Pokud nemusíte sekat často, nedělejte to, čmeláci vám budou vděčni. A budou opylovávat jako vzteklí.

Ano, sekání dlouhé trávy je „vopruz“, ale někomu možná ten dobrý pocit "za čmeláky" za to stojí.