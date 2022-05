Zbytečné chyby při sekání trávníku. Neděláte je také?

Zakládáte trávník, anebo jste již ostřílení majitelé krásného travnatého koberce a víte co a jak? Sekání trávníku může být oříšek.

Zdroje: www.idnes.cz, chalupari-zahradkari.cz

Péče o trávník je umění

Za pěkným trávníkem stojí spousta práce, zvlášť pokud chcete krásně zelený koberec, jako vystřižený z magazínu o golfu. Trávníky vyžadují nejen sekání, ale další práce, které se provádějí každý rok a vašemu trávníku zaručí dobrý stav a pěkný vzhled. Kdy majitelé zahrad a pěstitelé trávníků nejčastěji chybují? Jak správně trávník posekat?

Jak moc sekat trávník?

Vědět, kdy a jak sekat trávník, je kumšt sám o sobě. Trávu byste neměli zmenšovat o více než jednu třetinu. Nejčastěji se seká na výšku 3–4 cm, ale můžete se rozhodnout, že bude váš trávník o něco vyšší, tedy zhruba 5 cm. Tím mu zajistíte lepší udržovaní mikroklimatu, zredukujete prosychání, a přitom esteticky to bude pořád zelený koberec a ne louka.

Sekejte podle velikosti a sledujte počasí. Sekání každý víkend může být příliš časté, pokud tráva neroste a nemá dost vláhy. Jestliže bude příliš krátká, ve slunných a suchých dnech může zbytečně trpět.

Sekejte vždy zhruba jen jednu třetinu délky trávy. Zdroj: Profimedia

Sekání trávníku chce také dobré podmínky

Ideální dobou na sekání je podvečer nebo ne příliš slunný den. Tráva, stejně jako ostatní rostliny, během horkého poledne trpí a posekání může být nevhodné. Trávník by měl být vždy suchý a břity vaší sekačky ostré. Věnujte dostatečnou pozornost stavu sekačky. Obzvláště na začátku sezony je vhodné vyčistit ji, naostřit, opravit a celkově uvést do co možná nejlepšího stavu. Pokud sekačka trávu vytrhává a poškozuje drn, pak nemusí být důvodem tupost břitu, ale spíš přílišná vlhkost trávníků. Počkejte, až oschne, a pokračujte.

Sekání i mulčování trávníku v jednom?

Čím dál častěji se můžete setkávat také s mulčovacími sekačkami. Jejich kouzlem je to, že část sekaného porostu rozsekají na drobné kousky a rozmetají po trávníku. Aniž by vznikla zplstnatělá vrstva tlející trávy, jemný travní mulč propadne mezi stébla a brzy se stane součástí půdy, do níž navrátí některé nezbytné látky. Je to elegantní a chytré řešení, jak tráníku přilepšit.

Trávník vyžaduje víc než jen sekání. Zdroj: Seasontime / Shutterstock

Trávník potřebuje víc než jen sekání

Děláte všechno správně, ale stále máte problémy s nevzhledným trávníkem? Podívejte se také na to, jak správně trávník zalévat či přihnojovat. Začínajícím pěstitelům může chvilku trvat, než si zvyknou na rytmus, ve které je nutné trávník udržovat. Navíc s prudkými změnami počasí a problémem s udržením vody v krajině se stává i péče o trávník náročným koníčkem.