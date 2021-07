Máte poslední možnost na letní řez šeříku. Proč to provést a jak neudělat chybu?

Šeřík patří mezi oblíbené keře jak na zahradách, tak i ve městech. Není divu, krásně vypadá, omamně voní a nevyžaduje téměř žádnou péči. Potřebujete rostliny zmladit nebo radikálně zmenšit? Nyní je ta správná doba.

Šeříky necháváme většinou růst bez velkých zásahů. Je však možné, že dříve bohatě kvetoucí keř skomírá, tahá se do výšky a květy nasazuje pouze ve své horní polovině. Pokud je to případ i vašeho šeříku, je pravý čas na zmlazovací letní řez. Ten se provádí po odkvětu a nabízí řadu výhod.

Výhody řezu

Pravidelný řez vede k tvorbě nových výhonů od kořenů, dobré rozvětvení a vyšší násadu květů. Díky omlazovacímu řezu šeřík dobře obrazí a nachystáte mu půdu na jarní kvetení.

Šeřík obecný hojně odnožuje. Zdroj: Andrei Kobylko / Shutterstock.com

Řez šeříků

Šeřík patří k dřevinám, které snesou i radikální řez. Začínejte uprostřed keře a pokračujte ke krajům. U keřových druhů šeříku ponechte pouze jednoleté a dvouleté výhony. Ty zkraťte podle potřeby. U stromkových forem odstraňte všechny suché a poškozené větve. Zbytek seřízněte na délku 20-30 cm.

Jak na letní řez

Starý, zarostlý i neforemný šeřík po letním řezu doslova omládne. Dříve, než si nabrousíte nůžky, je nutné posoudit, jaké větve odstraníte. Samozřejmostí by mělo být odstřihnutí nemocných nebo suchých větviček co nejblíže ke kmeni. Poté zjistěte, zda byl váš šeřík naroubován. Některé keře se roubují jinými odrůdami, aby měly určitý tvar nebo barvu květu. Roubované rostliny je třeba prořezávat trochu opatrněji, aby se nenarušil štěp. Podívejte se na hlavní kmeny. Objevuje se na jednom z nich zarostlá část po rozštěpu nebo očku? Pokud ne, rostlina pravděpodobně naroubována nebyla. Pokud ano, řez provádějte nad štěpem. Dalším krokem je odstranění mladých dětských kmínků. Ty odebírají zbytku rostliny živiny. Zdravý šeřík by měl maximálně 3 hlavní kmeny. Nakonec rostlinu přihnojte kompostem.

Starý, zarostlý i neforemný šeřík po letním řezu doslova omládne. Zdroj: H-studio/Shutterstock.com

Na co si dát pozor

Letní prořezávání by se mělo provádět maximálně do poloviny července. Podporuje totiž tvorbu pupenů, které budou zrát po celý rok až do jara. Pokud byste šeřík prořezali příliš pozdě, hrozí, že doba kvetení se radikálně zkrátí.

