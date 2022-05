Co právě teď dopřát šeříku, aby krásně a dlouho kvetl: Triky našich babiček

Pomalu rozkvétá svět kolem nás a zanedlouho přijde na řadu i opojný šeřík. Jak se ještě před kvetením o keř postarat, abychom se mohli kochat jeho nádhernými voňavými květy co nejdéle?

Šeřík v mnoho lidech evokuje to pravé jaro. Vůně je opravdu omamná a nese se větrem do dáli. Na pohled je rozkvetlý šeřík okouzlující a láká nás k utrhnutí alespoň jedné větvičky do vázy.

Šeřík není náročný

Oblíbený hlavně pro svou nenáročnost a mrazuvzdornost. Jedná se keř nebo menší strom z čeledi olivovníkovitých. Je nám známo okolo 35 druhů šeříku, ale nabízí se přes 800 kultivarů. Barva šlechtěných odrůd je od fialové až po bílou. U nás je nejrozšířenější šeřík obecný, který volně zplaňuje.

Šeříky můžete využít i jako živý plot. Zdroj: Shutterstock.com

Odrůdy šeříku

Květní laty jsou buď jednoduché, anebo plné.

Jednoduché – Flora (bílá), Cavour (modrá), Primroze (smetanová), Lucie Baltet (růžová)

Plnokvěté – Mme Lemoine (bílá), Belle de Nancy (modrá), Paul Thirion (růžovočervená)

Botanické druhy – S. reflexa (purpurová), S. microphylla (světle růžová), S. chinensis (modrá)

Při kvetení zalévejte

Pro šeřík vyberte na zahradě místo dostatečně světlé i teplé. Šeřík se nebude zlobit ani za přímé sluneční paprsky, ale pozor, neurazí ho ani polostín. Platí zde, že pokud bude mít rostlina dostatek světla, odmění se vám bohatším kvetením. Poroste skvěle v hlinitopísčité půdě, ale prospívat bude i v jílovité. Jestliže se chystáte na výsadbu šeříku, naplánujte si to spíše na časné jaro nebo podzim. Na jaře šeříky přihnojte na přilepšenou. Zálivku provádějte při suchu a můžete rostlině zálivkou pomoci i v době kvetení, aby květy vydržely co nejdéle. Se zaléváním to ale nepřehánějte, šeřík nesnáší zbytečné přemokření! Po odkvětu je vhodné šeřík prořezat, provzdušnit. Nezapomeňte ani na odstranění odkvetlých částí rostliny.

Jestliže zasadíte šeřík do přemokřené půdy, kořenový systém bude zahnívat, rostlina může zakrnět, listy i květy budou nedovyvinuté. Přesně tyto neduhy mohou šeřík potkat, pokud jej vysadíte do kyselé půdy.

Šeřík můžete pěstovat v mnoha barvách květenství Zdroj: Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock.com

Pěstování v kontejneru?

Proč ne. Šeřík je sice obdařen dosti rozsáhlým kořenovým systémem, ale pěstování v kontejneru se zvládnout dá. V těchto podmínkách se pěstují zejména zakrslé odrůdy šeříku. Někdy je nutné kořeny zastřihávat, aby se do nádoby vešly. Pořiďte si ale opravdu velký květináč, doporučené rozměry jsou minimálně 30 cm hluboký a 60 cm široký. Samozřejmostí jsou i dostatečně velké odvodňovací otvory.

TIP

Nemáte zahrádku, ale chcete obdivovat nejrůznější druhy šeříku na jednom místě? Zajeďte si v období od dubna do června do Průhonic u Prahy, kde se nachází Dendrologická zahrada a v tomto období se můžete těšit na spoustu rozkvetlých druhů a odrůd šeříku.

