Šest nejnebezpečnějších škůdců na zahradě: Jak je poznáte a jak se jich zbavit?

Jistě jste se se škůdci už někdy v životě setkali. Zničená úroda dokáže naštvat snad i toho nejpohodovějšího „salámistu“. Dneska o škůdcích něco málo napíši, třeba v článku najdete dobrý tip, o kterém jste ještě neslyšeli.

Škůdců, které nás dokážou nakrknout (a hlavně potrápit rostliny), je poměrně dost. Problémem jsou běžné druhy žravého i savého hmyzu, ale v posledních letech se tu objevili i škůdci, kteří k nám přicestovali ze zahraničí (svezli se na dovážených rostlinách).

Včera jsem byla u kamarádky, která se smála jak jetel, protože se šla odpoledne koupat do bazénu, koukla doleva na okurky a konstatovala, že jsou nějaký divný, že je asi musí zalít. Když vylezla z bazénu, dvě okurky v čudu! Zbyly po nich jen díry.

Nejhorší škůdci

1. Mšice

Taková zahrádkářská „klasika“. V Evropě žije cca 850 druhů! Mšice jabloňová, bramborová, zelná, melounová a mnoho dalších. Vyskytují se obvykle bez křídel, ale při přemnožení se začínají líhnout i okřídlení jedinci a hurá na sousední rostlinu. Ročně mají 6-16 generací.

Jak poznáte napadenou rostlinu? Hledejte zakrnělé nebo nažloutlé, deformované listy. Mšice rádi zalézají pod listy, tak nezapomeňte nakouknout pod ně. Jestli narazíte na lepkavou hmotu, je jasno, mšice už sáli mízu. Tuto lepkavou hmotu produkují jako odpad. Bohužel tento odpad láká další hmyz, protože je sladký.

Pokud máte na zahradě plzáky, zkuste obsypat rostliny vaječnými skořápkami nebo pískem či je ručně sbírejte Zdroj: Profimedia

Jak na ně?

Jako preventivní opatření doporučuji postřik nimbovým olejem . U napadené rostliny funguje také, ale ne v takové míře.

. U napadené rostliny funguje také, ale ne v takové míře. Rebarbora – listy a řapíky pokrájejte, povařte ve vodě a vývar použijte (opakovaně) k postřiku. Funguje i na housenky.

– listy a řapíky pokrájejte, povařte ve vodě a vývar použijte (opakovaně) k postřiku. Funguje i na housenky. Česnek – dva stroužky česneku rozdrťte do sklenice s vodou, nechte odstát alespoň 6 hodin. Pozor! Aplikovat by se měl až po odkvětu, protože postřik může odradit i některé opylovače.

– dva stroužky česneku rozdrťte do sklenice s vodou, nechte odstát alespoň 6 hodin. Pozor! Aplikovat by se měl až po odkvětu, protože postřik může odradit i některé opylovače. Tabák – celé cigarety nebo nedopalky zalijte horkou vodou a nechte louhovat 24 hodin, přeceďte a nastříkejte na postižené rostliny.

2. Housenky běláska

Jsou to žrouti, okusují listy. Měl by je odpudit výluh z aromatických rostlin, například z levandule, máty, rozmarýny, ale i rajčatových zálistků. Ruční sbírání housenek je také účinné.

3. Svilušky

Drobný škůdce, na první pohled špatně viditelný. Nakladou za život až 100 vajíček a již za 3 dny se líhne nová generace, která je schopná naklást vajíčka už za týden po vylíhnutí. Napadení poznáte podle drobných skvrnek na listech, které mají žlutohnědou, stříbřitou nebo bronzově hnědou barvu, ale i podle pavučinky mezi listy a stonky. Zafungovat by na ně měl heřmánkový nebo cibulový odvar.

Heřmánkový – 6 lžic květů zalijte litrem vroucí vody, nechte louhovat a přeceďte. Výluh řeďte 1:5 a aplikujte na rostliny každé 4 dny po dobu 3 týdnů.

Cibulový – slupky z několika cibulí zalijte vroucí vodou, louhovat nechte 3 dny a přeceďte. Tento výluh se používá neředěný. Postříkejte rostliny a za několik dnů zopakujte.

4. Molice

Malé bílé mušky, které mají nejraději spodní část listů. Molic se zbavuje špatně. Babská rada – výluh z kopřiv. Stačí je na několik dnů namočit do vody (pozor, smrdí to) a výluhem napadené rostliny opláchnout.

5. Plzáci

Tak tady je skutečně každá rada drahá. Zkuste obsypat rostliny vaječnými skořápkami nebo pískem, ručně sbírejte plzáky a házejte je do horké vody (rychlá smrt) nebo obežeňte záhon obrubníkem (nepřelezou přes hrubý povrch)

6. Krtek

Opravdová noční můra zahrádkáře. Asi nesložitější je vyhnat krtka ze zahrady, to se mnou asi budete souhlasit. Zkuste vysadit rostliny, co krtkovi smrdí. Jsou to třeba afrikány, pryšec křižmolistý nebo řebčík královský. Pokud máte šikovného psa, bude číhat, kde krtek začne hrabat, doběhne k jeho rozhrabané práci a začne mu hrabat naproti. Krtek znervózní a odstěhuje se.

Přeji co nejméně napadených rostlin a co nejvíce úrody!