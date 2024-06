Jahody patří k nejoblíbenějším druhům ovoce a jejich pěstování je oblíbené nejen pro jejich sladkou chuť, ale také pro možnost sklizně již brzy po výsadbě. Abychom si však mohli plně vychutnat čerstvé a kvalitní plody, je důležité vědět, jak správně a šetrně jahody sbírat. Špatná technika sběru totiž může vést k poškození plodů a jejich rychlému kazení.

Jahody jsou velmi citlivé ovoce, které vyžaduje pečlivé zacházení během sklizně. Správný způsob sběru nejenže zajišťuje lepší kvalitu plodů, ale také přispívá k delší trvanlivosti a lepšímu skladování.

I když jsou některé odrůdy méně náchylné k otlakům, všechny jahody mají tendenci se rychle kazit, pokud nejsou správně sklizeny a uchovávány.

Jak by se měly správně sbírat jahody

Při sběru jahod je klíčové, aby byly plody plně vyzrálé. Nejchutnější jahody jsou ty, které jsou celé červené.

Často se stává, že plody jsou na horní straně červené, ale spodní část zůstává bledá. Pokud mají jahody jen světlou špičku, obvykle zcela dozrají do druhého dne po sklizni. Nicméně, pokud je polovina plodu světlá, již nedozraje správně a zůstane bledá.

Při sklizni je důležité ponechat na jahodách kališní lístky a uštípnout krátkou stopku. To pomáhá zabránit rychlému kazení plodů.

Děti často trhají jahody bez stopek, což vede k jejich rychlému zkažení. Při trhání jahod je také důležité být opatrný, abychom neutrhli s červenou jahodou také zelené plody, které se ještě mohou vyvinout a uzrát.

Při sběru se také často setkáme s plody napadenými plísní, zejména za deštivého počasí. Takové jahody je nutné odstranit a uložit do nádoby s odpadem, aby se zabránilo šíření plísně na další plody.

Jahody napadené ptactvem, které jsou často naklované, je třeba také odstranit, pokud jsou silně poškozené. Malé poškození lze odstranit odkrojením postižené části. Pro ochranu před ptactvem mohou pomoci různé plašiče nebo strašáci postavení u jahodového záhonu.

Slimáci jsou dalšími škůdci, kteří si na jahodách rádi pochutnávají, zejména za vlhkého počasí. Jahody poškozené slimáky nejsou vhodné k jídlu a měly by být odstraněny. Plody napadené slimáky nebo plísněmi nesmíme ponechat na rostlinách, aby nedocházelo k šíření škůdců a chorob.

Tipy a triky pro šetrný sběr

Jahody sbíráme do čistých nádob jako jsou misky, košíčky nebo kyblíky. Plody rovnáme opatrně, aby se zbytečně neotlačily – ideální je co nejnižší vrstva plodů. Zbytečnému přesypávání jahod je třeba se vyhnout, protože plody se mohou poškodit.

Nejlepší doba pro sběr jahod je brzy dopoledne, když oschne ranní rosa, nebo pozdě odpoledne, když se blíží večer. Sběr v poledním horku není vhodný, protože plody se v nádobách rychle zahřívají a brzy se kazí.

Jahody také není dobré sbírat těsně po dešti, protože jsou vlhké a často od hlíny. Vlhké jahody mají krátkou trvanlivost, a proto je nejlepší je sbírat před deštěm nebo po dešti, když oschnou. Pokud natrháme vlhké jahody, co nejdříve je zpracujeme nebo alespoň rozložíme, aby oschly.

Po sběru je důležité jahody co nejdříve odnést domů a rozložit je opatrně do jedné vrstvy. Na jahody se výborně hodí cukrářské přepravky nebo tácky. Plody je vhodné ponechat v chladnější místnosti a ve stínu. Co nejdříve je spotřebujeme nebo zpracujeme, aby si zachovaly svou čerstvost a chuť.

Šetrný sběr jahod je klíčový pro zajištění jejich kvality a trvanlivosti. Pečlivé zacházení při sklizni, správné načasování a vhodné skladování jsou nezbytné pro to, aby jahody zůstaly čerstvé a chutné co nejdéle. Dodržování těchto jednoduchých pravidel nám umožní vychutnat si sladké a šťavnaté plody po delší dobu a zároveň přispěje ke zdraví našich jahodníků.

