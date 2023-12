Slyšeli jste někdy pojem açaí? Nebo snad euterpe brazilská či Euterpe oleracea? Pokud vám nic z toho nezní povědomě, tak nezoufejte – kapustoň brazilská už se nemůže dočkat, až se vám představí.

Kde se vzala?

Elegantní teplomilná palma s mnoha jmény má řadu způsobů využití. Jejím domovem jsou vlhké nížiny severní části Jižní Ameriky, roste od Ekvádoru a Kolumbie přes Venezuelu a sever Brazílie až k východnímu pobřeží. Tam je také nejhojnější, leckde bývá i hlavní dřevinou v krajině. Kde zapustí kořeny, to si palmička vybírá velmi pečlivě. Obvykle vyhledává jílovitou vlhkou půdu s velkým množstvím živin. Často roste podél řek, nemá problém ani s mokřady a bažinami. Název açaí [vyslovuje se asají] je její brazilské jméno (mírně upravené do portugalštiny), které má původ v indiánských jazycích severovýchodní Amazonie a označuje jedlý plod, ovoce. A protože je euterpe v tomto regionu tak hojná, nejčastěji tak bývaly pojmenovány právě její plody.

Ač to podle názvu kapustoň nezní, jedná se o elegantní krasavici, což dokazuje i fakt, že se často pěstuje i jako ozdobná dřevina. Útlé šedivé kmeny nejčastěji vyrůstají od báze ve velikém trsu, takže vypadají jako dav spikleneckých puberťaček. V horní části vyrůstají chocholy jasně zelených zpeřených listů dosahujících značných rozměrů. Jeden takový list může být dlouhý až čtyři metry a široký až metr, jednotlivé lístky převisají. Připočtěte k tomu fakt, že v přírodě může euterpe dorůst výšky od tří do dvaceti metrů a bude vám jasné, že se nejedná o žádného drobečka.

Když kvete a plodí

Tato palma nešetří ani množstvím drobných sněhově bílých kvítků v asi půlmetrovém květenství. To bývá před rozkvětem zabaleno v téměř metrových listenech, které po rozkvětu opadávají. Kvítky v průměru měří jen asi tři milimetry a můžete je v palmovém porostu vidět téměř v jakoukoli roční dobu. Euterpe nemá přesně danou dobu květu, kvete a plodí v průběhu celého roku, kdy se jí to zrovna hodí.

A tím se dostáváme k důvodu, kvůli kterému se o ni většina lidí zajímá – totiž k plodům. Tyto drobné zelené bobulky rostou v bohatých rozměrných plodenstvích, kterých palma vytvoří 8 až 10 ročně. Plody dozrávají ve chvíli, kdy se jejich slupka zbarví do temně fialové až černé barvy. V lehce trpké dužině najdete vždy jednu malou pecku.

Kapustoň tvoří zpravidla 8 - 10 plodenství ročně

Co jsou to açaí berry?

Západní civilizace objevila plody euterpe, takzvané „açaí berry“ poměrně nedávno a zahrnula je do těžko definovatelné skupiny superpotravin. Nutno říct, že to má açaí plně zaslouženě – je nadupaná velkým množstvím minerálů, přednostně fosforem, vápníkem, nebo draslíkem. Vitaminů v sobě má snad celou abecedu, ale za zmínku stojí jistě vitaminy A, B, C a E. Kromě toho jsou bobule bohaté i na vlákninu. Že je toho všeho málo? Nebojte – k tomu všemu je açaí řazená jako ovoce s největším množstvím antioxidantů na světě. A to už je co říct.

Chuť rozdrcených bobulek připomíná kombinaci ostružin a hořké čokolády

Jeho dužina se upravuje všelijak, v tropech se jí čerstvá, ale protože se rychle kazí, tak se suší, mrazí, lisuje a mixuje. Vychutnat si ji můžete na mnoho způsobů, ať už jako zmrzlinu, prášek nebo třeba nápoj, což je oblíbená příprava açaí v Brazílii. A to není žádná novinka. Brazilští domorodci pili odvary z těchto purpurových bobulí už velmi dávno, ne pro jejich zajímavou nahořklou chuť, ale kvůli léčivým účinkům. Jednalo se o všelék, který snižoval horečku při malárii nebo mírnil příznaky po bodnutí štírem.

Co s plody v kuchyni?

Pokud byste měli to štěstí a získali čerstvé plody, je potřeba je před přípravou namočit. Slupka těch čerstvých je totiž značně tuhá. Plody se pak rozmačkají na pastu, jejíž zvláštní chuť připomíná kombinaci ostružin a hořké čokolády. Mnohem spíše se s nimi však setkáte ve formě šťávy, prášku, mraženého pyré nebo celých sušených plodů. Ve všech těchto podobách se skvěle hodí do nápojů, hlavně do ovocných koktejlů a míchaných drinků, ať už s alkoholem nebo bez. Vyrobíte z nich také skvělý mražený dezert, krém nebo domácí zmrzlinu.

Čerstvý ovocný sorbet s plody açaí je delikatesou a zároveň i vitamínovou bombou

A jak se využívá v tropické kuchyni?

Další bod na seznamu užitečných vlastností se skrývá uprostřed listové růžice. Není jím nic jiného než jedlý růstový vrchol, kterému se lidově říká palmové zelí – což je taky důvod, jak došla elegantní euterpe ke svému nepříliš vznešenému českému názvu kapustoň.

A tím se s vámi euterpe loučí a přeje vám pěkný den. Je polichocena, že se vám mohla představit, že jste se o ní mohli něco málo dozvědět. Kdo ví, jestli se nepřidáte k dlouhé řadě jejích obdivovatelů.

