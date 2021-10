Shnilá jablka do kompostu: Můžete tím zničit měsíce svého úsilí?

Patří shnilá jablka na kompost? A co ta napadená? Zahrádkáři a sadaři se k těmto otázkám staví různě. Co na to říkají odborníci? Je kompostování shnilých jablek bezpečné pro zdravý kompost?

Jak nakládáte se shnilými jablky?

Mnozí pěstitelé ovocných stromů shnilá a napadená jablka poctivě sbírají, aby je vyvezli kolečkem za plot svého pozemku. A není se čemu divit. Představa, že se nemoc rozšíří dál do sadu, se nikomu nelíbí. Vždyť bohatě stačí, kolik práce je potřeba věnovat zdravému sadu, který i tak každý rok znovu čelí chorobám a škůdcům.

Shnilá jablka nikdy nenecháváme ležet pod stromy. Zdroj: OlgaPonomarenko / Shutterstock.com

Patří hnijící a napadená jablka na kompost?

Odborníci se ale kompostování takovýchto plodů nebrání. Proč? Kompost chceme všichni zdravý a takový, aby byl zahradě jen ku prospěchu. Proto na něj vyhazujeme jen určité organické zbytky, a některým jiným se rozhodně vyhýbáme. Na kompost v žádném případě nepatří masa, kosti atd, ale také plevelné rostliny, jejichž semena by znehodnotila kompost. Rozšířit kompostem po celé zahradě semena plevele je noční můrou, kterou si nepřeje žádný zahradník. Vyhodit na kompost napadená či hnijící jablka se zdá být špatný nápad, ale odborníci tvrdí, že kompost se s nimi vypořádá.

Je dobré vědět, co do kompostu patří a co rozhodně ne! Zdroj: Profimedia

Kompost zvládne víc, než se zdá

Je to díky tomu, že vzhledem k rozkladným procesům v kompostu dochází i ke značnému zahřívání uvnitř hmoty, které zlikviduje případné nemoci. Zahřívání kompostu je něco, s čím se někteří zahrádkaří seznámili blíže než jiní. Kompost totiž dokáže i vzplanout. Z tohoto důvodu se proto umisťuje dál od obytných zařízení.

Jak kompostovat shnilá a napadená jablka

Zkušení pěstitelé mají s kompostováním shnilých i napadených jablek dobré zkušenosti. Ale i zde platí jistá pravidla. Jablka by se neměla na kompost vyhazovat ve velkém objemu. Pokud jich máte opravdu hodně, pak by se vrstvy jablek měly prokládat jiným materiálem. Jestliže se i přesto obáváte šíření moniliové spály nebo strupovitosti, použijte zahrádkářské vápno a nechejte kompost zaležet přes zimu. Tlení bez přístupu vzduchu a vysoká teplota se i o zárodky chorob postarají a jablka se stanou výborným materiálem pro potřeby kompostu.

Jablko napadené moniliózou. Zdroj: Adam Radosavljevic / Shutterstock.com

Bojíte se? Zbavte se alespoň moniliózy

Nevěříte, že je kompostování napadených jablek bezpečné? Vytřiďte a vyházejte tedy ta, která jsou silně postižena moniliózou. Bezpečně je poznáte podle typických bílých polštářků či šupinek na hnijících plodech.

