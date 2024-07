Babičky vždy měly skvělá esa v rukávu, co se triků a tajných metod týče. Podívejte se, proč vesnické babičky dávají sirky do květináčů. Až to uvidíte, budete to dělat taky. Tento fígl je totiž k nezaplacení.

Co se týče rad do života, různých triků na vaření a zahradnických metod, babičky mají vždy nějaké zlaté eso v rukávu. Dokážou vždy poradit a jinak tomu není ani v tomto případě.

Zapichovat sirky do květináče je totiž naprosto geniální metoda, jak vaší rostlině dát veškeré živiny, které potřebuje. Možná to zní poněkud podivně, používat sirky jako hnojivo, ale je to trik k nezaplacení.

Video, proč zapichovat sirky do květináče, najdete na Youtube kanále editorji:

Sirky v květináčích

Proč tedy vesnické babičky zapichují sirky do květináčů? Abyste to dobře pochopili, je potřeba si na chvilku zahrát na malého chemika. Hlavičky zápalek, které se zastrkávají do hlíny, obsahují jako hlavní složky fosfor a síru. To jsou makroživiny, které jsou pro rostlinu velice důležité. Další složkou zápalek je draslík, který je taktéž velice přínosnou živinou pro rostliny.

Hlavičky zápalek obsahují blahodárné živiny pro vaše rostliny. Pokud chcete sklidit bohatou úrodu, zapíchněte je do květináče.

Tato technika nejen, že dodává živiny vašim rostlinám. Také jim umožňuje tvořit více plodů, a zároveň, což je taková třešnička na dortu, pomáhá odhánět komáry, kteří jsou na zápach síry naprosto alergičtí.

Pokud tedy začnete zapíchávat sirky, připomínáme, nezapálenou hlavičkou dolů, vaší rostlině to neuvěřitelně prospěje a vy budete mít větší sklizeň než kdy předtím.

Kolik sirek?

Jistě vyvstávají otázky, jestli je to bezpečné, jelikož plody rostlin poté budete jíst. Odpověď je ano, je to naprosto bezpečné, a zdraví vašeho těla to nijak neovlivní, jelikož rostlina a sirka nikdy nepřijdou do přímého kontaktu. Sirky zapíchnete do hlíny, ze které si následně rostlina vezme živiny, které potřebuje. Pak je tu další otázka, aneb kolik sirek zapíchnout do květináče.

V tomto případě záleží na velikosti květináče. Pokud je menší, stačí pouze pár sirek, například 5 až 7. Pokud pěstujete zeleninu ve větších truhlících, nebojte se sirkami nešetřit. Přesné číslo není možné dát, jelikož každý květináč je jinak velký a v každém je jiné množství rostlin.

Ale vzhledem k tomu, že hlavičky sirek obsahují potřebné živiny, můžete to i trochu přehnat. Pokud si opravdu nejste jisti, jako první tuto metodu vyzkoušejte na vašich pokojových rostlinách.

