Přehled nejkrásnějších a nejméně náročných rostlin pro vaši skalku

Skalka na zahradě je slast pro oči a přehlídkou krásy. A když už ji jednou založíte, nebudete toužit po ničem jiném, než ji mít stále půvabnější a plnou rozmanitých skalniček. Na trhu je jich dnes ke koupi nepřeberné množství. Některé mají specifické nároky na podmínky a péči a mnohé další nepotřebují ke svému růstu nic moc zvláštního a kolikrát se řadí svým vzhledem mezi ty nejatraktivnější.

Nenáročné krásky, které posunou vaší skalku o level výš

Karafiáty (Dianthus)

Dianthus znamená volně přeloženo „božský květ“ a je složen z řeckých slov dios = bůh a anthos = květ. Skalkové karafiáty patří k nejvděčnějším suchomilným trvalkám a zázračně rozvoní vaši zahradu. Vytvářejí velmi dekorativní kvetoucí polštáře, které milují sluneční paprsky a kyprou písčitou půdu. Snesou však i půdu štěrkovou či kamenitou. Co jim nevyhovuje? Místa, která jsou vlhká, protože pak často zahnívají. Karafiáty mají širokou škálu barev květů. Bývají světle či tmavě růžové, sytě červené, fialové, bílé a častokrát i žíhané. Jakmile odkvetou, což bývá až na podzim, jsou stále přitažlivé svými stříbrnými listy. A nemusíte je ani přikupovat, protože se velmi dobře rozmnožují dělením trsů a řízkováním.

Koniklec (Pulsatilla vernalis)

Koniklec jarní miluje slunce a ve volné přírodě se mu daří na slunných vápencových skalách. Protože je chráněný, v přírodě ho určitě netrhejte! Pořiďte si ho v zahradnictví, kde si ho můžete vybrat v odstínu, který milujete. Většinou tam narazíte na fialově kvetoucí kultivary, vzácností však nejsou ani ty s bílými, růžovými či téměř červenými květy. Koniklec miluje teplo a suchá, případně mírně vlhká místa s vápenitou či štěrkovou půdou. Je to dlouhověká, asi 30 cm vysoká rostlina, která každoročně bohatě kvete. Poté vytvoří na vaší skalce atraktivní chmýřovitá souplodí. Jediné, co potřebuje, aby vynikla, je dostatek místa kolem sebe, ideálně v popředí skalky.

Plamenky (Phlox subulata)

Tak tato úžasná spleť drobných kvítků by neměla chybět v žádné skalce. Na poléhavých stoncích se každý rok na jaře objeví neskutečně početné množství kvítků, že pak už listy nejsou ani vidět. Můžete je mít v mnoha druzích a různých velikostech. Většinou jsou jednobarevné nebo dvoubarevné v odstínech růžové, fialové, karmínově červené či bílé. Plamenky se poměrně rychle rozrůstají a vytvářejí husté nepřehlédnutelné koberce. Jejich růstu prospívají slunná místa s propustnou půdou. Jejich bonusem je, že zůstávají krásné i po odkvětu a jednoduše si je doma rozmnožíte řízkováním nebo dělením trsů.

Lomikamen (Saxifaga)

Charakteristické jsou pro něj poměrně silné kořeny, které mají schopnost proniknout i mezi kameny do úzkých štěrbin. Jsou to opravdu mimořádně vděčné skalničky, kterých je velké množství druhů, takže je můžete různě zkombinovat. Brzy po výsadbě vytváří krásně husté koberečky a rozrůstající se do stran i na místech, kde by nic jiného nerostlo. Zdobí je různě velké listové růžice s drobnými a pestrobarevnými kvítky v bílé, žluté, růžové a červené barvě. Ke svému růstu potřebují slunce, ale nevadí jim i polostín. Prospívají v propustné, humózní a mírně vlhké půdě. Zajímavý efekt vám udělají, když jimi olemujete okraje cestiček a trvalkových záhonů.

Netřesk střešní (Sempervivum tectorum)

Snese mimořádně extrémy a je neskutečně adaptabilní a odolný. Velice dobře snáší sucho, horko i mráz. Dokonce ke svému růstu skoro ani nepotřebuje půdu, uchytí se svými kořínky i v malé štěrbině s trochou substrátu, a tak je naprosto ideální do všech skalek. Jde o dlouhověkou trvalku sukulentního charakteru, takže jeho listy dokážou zadržovat obrovské zásoby vody. Má různě velké listy, které jsou barevně velmi atraktivní. Od zelené až po červené a bordó. Raritou je, že většinou kvetou jen jednou za život a následně odumírají. Na tlustých stoncích obvykle nesou červené, purpurové nebo žluté květy, které jsou k vidění v létě a na podzim. Stihnou však kolem sebe vytvořit nové listové růžice, kterými se velmi snadno rozmnožují.

Tařice (Alyssum saxatile)

Tařice rozjasní skalku svou žlutě kvetoucí energií a často je můžete vidět na skalách ve volné přírodě. Vytvářejí růžici stříbřitých podlouhlých listů a květy se na nich objevují už od dubna a května. V době květu je rostlina vysoká až 25 cm, takže bude na vaší skalce skvělou dominantou. Tařicím nepřekáží sucho, silné slunce ani teplo a nádherně se rozrostou ve skalkách i zídkách. Již při výsadbě je ale dobré myslet na to, že se budou rozšiřovat do okolí. Vysazují se během celého vegetačního období s kořenovým balem, dobře se rozmnožují dělením starších trsů.

