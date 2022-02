Skleník z PET lahví krok za krokem: Hotový hned a vlastnostmi předčí sklo

Skleník na zahradě je sice výborný, ale je to drahý špás. Jste-li milovník svépomocí vyráběných staveb a recyklace, pak právě tenhle skleník z PET lahví může být tím pravým, co hledáte. Postavte si na zahradě skleník z PET lahví, zvládne to každý.

Skleník potřebuje dobrý základ

Každý zahradní domek, kůlna nebo skleník potřebuje ukotvení a nějakou podlahu nebo aspoň pár dlaždic, které podepřou konstrukci. Vždy je vhodné, aby dřevo nestálo přímo na trávníku či záhonu. Čím lépe dřevo odizolujete tím déle bude počasí odolávat. Také nátěr dřeva je z tohoto důvodu určitě vhodný a specifická mořidla pomohou odradit dřevokazné škůdce.

I docela malý skleník je pro pěstitele velkým plus Zdroj: Profimedia.cz

Rozměry a konstrukce skleníku z PET lahví

Postavit skleník z PET lahví skutečně není nijak náročné, ale musíte mít plán. PET lahve se použijí na výplň stěn a stříšky poměrně jednoduchým způsobem. Co bude potřeba udělat precizně, je konstrukce skleníku. Tento projekt pracuje s půdorysem 2,5 x 1,8 metru. Výška odpovídá velikosti dveří. Záleží na skosení stříšky, nicméně skleník není v hřebeni vyšší než zhruba 2,5 metru.

Jednoduchá dřevěná konstrukce skleníku není nic víc než kostra domečku se stříškou a dveře. Pokud myslíte, že konstrukci vlastnoručně vyrobit z hranolů nezvládnete, pořiďte si dřevěnou kostru v hobbymarketu nebo zaúkolujte truhláře. I když dřevo časem podlehne počasí, pro tento projekt je vhodnější, jelikož i amatér dokáže pruty s navlečenými PET lahvemi k dřevěné konstrukci jednoduše připevnit. Teoreticky by bylo možné pruty také drátovat ke kovové či trubkové konstrukci.

Nachystejte si horu PET lahví

Na tento projekt budete potřebovat 1500 PET lahví o objemu 2 litry, které je třeba očistit a zbavit etiket i víček. Před navléknutím na pruty je nutné také odříznout dno lahve.

Je to opravdu velké množství PET lahví. Podobné projekty proto vznikají společným úsilím či za podpory komunity či vesnice. Jeden a půl tisíc lahví je nejen náročné nastřádat, ale hlavně uskladnit.

Díky tomuto projetu zrecyklujete jeden a půl tisíce PET lahví Zdroj: Profimedia.cz

Pruty skleníku na navlékání PET lahví

Pruty, na kterých budou lahve navlečené musejí být dostatečně dlouhé, abyste je mohli ke konstrukci připevnit. Pokud nechcete pracovat s kovovými pruty, zvolte dřevěné tyče. Jejich délku jednoduše upravíte. Tyče můžete ke konstrukci jednoduše připevnit skobami, šroubovatelnými očky či háčky.

Podobný projekt v Národní botanické zahradě ve Walesu Zdroj: Profimedia.cz

Jaký je skleník z PET lahví?

Skleník vyrobený svépomocí sestává z dřevěné konstrukce s dveřmi a stěn i stříšky vyplněných PET lahvemi. Láhve jsou naskládány na sebe těsněji, jelikož mají uříznuté dno, a proto jedna do druhé zapadá. Navlečené na prutu tvoří kompaktní plastový válec. Pokud umístíte pruty pečlivě vedle sebe s válcem lahví od trámku k trámku, pak budou izolovat poměrně dobře. Případně si můžete pomoci bublinkovou folií a příliš odhalená místa zakrýt.

Jaký zvolit postup při výrobě skleníku z PET lahví?

Zvolte místo, přichystejte podlahu

Postavte dřevěnou konstrukci, která je ukotvená a alespoň částečně odizolovaná od země

Očistěte lahve a odřízněte jejich dno

Navlékněte lahve na pruty, aby vznikl kompaktní dlouhý válec

Připevněte válce jeden po druhém ke konstrukci

Příliš velké skuliny můžete zakrýt bublinkovou fólií, nicméně tento skleník proprší, ale ochrání i udrží vyšší teplotu.

Zdroje: hobby.instory.cz, adbz.cz