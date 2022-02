S Polykarbonát, nebo sklo: Může plast ve skleníku ohrožovat vaše zdraví?

Přemýšlíte o novém skleníku? Co takhle vyzkoušet polykarbonát? Tohoto materiálu se vůbec nemusíte obávat, zdraví rozhodně neuškodí. Pokud však dáte velký pozor na výběr materiálu.

Polykarbonátový skleník vám poskytne lepší izolaci než klasický skleník. Plast propouští méně tepla ve srovnání se sklem, protože má lepší vlastnosti v jeho zadržování. Sklo je čiré, takže sice propouští mnohem více přímého světla, to však může být pro rostliny nežádoucí. Polykarbonát světlo deformuje a pak jej propouští dovnitř. Pod tímto rozptýleným světlem se zelenině či ovoci lépe daří. Přímé světlo je může naopak spálit nebo přehřát.

Výběr polykarbonátových skleníků je velký, a jak to tak bývá, nabídka je přehlcená materiály, které jsou sice levné a nízká cena vás může zlákat ke koupi, ale skleník vám z takových komponentů vydrží maximálně dvě sezóny.

Jak nenaletět a vybrat kvalitní skleník z polykarbonátu?

Cena

Prvním ukazatelem, který by vás měl přibrzdit, je podezřele nízká cena. Na první pohled se nezdá nijak ošizený, ale stačí ho nechat jednu sezónu na zahradě pod horkým sluncem, za deště, krupobití i pod sněhem. Levný polykarbonát začne křehnout, praskat, změní barvu a můžete ho vyhodit.

Technické parametry

Nejdůležitější je tepelná odolnost, která by měla být až do 120 °C. Obsahuje výrobek informaci, že odolá teplotě maximálně 60 °C? Rozhodně jej nekupujte. Komůrková skla by měla mít tloušťku až 6 mm, aby byla odolná proti těžkému sněhu. Polykarbonátové desky by měly být vybaveny UV filtrem a na řezu musí být černé nebo tmavě modré. Světle modrý řez prozradí nízkou kvalitu, často bez filtru proti UV záření nebo může také obsahovat částečky plastu.

Hladká struktura

Opravdu kvalitní polykarbonátové desky jsou hladké a nejsou v nich patrné krupičky, které se objevují, pokud materiál pochází z roztaveného plastu nebo jinak recyklovaného polykarbonátu.

Certifikace a výrobce

Nenašli jste během koupě žádnou zmínku o výrobci? Zbystřete. Certifikáty kvality a výrobce jsou samozřejmostí. Jen tak můžete dohledat, kde se skleník vyrábí, jak spolehlivý je výrobce, jakou má historii, dohledatelné musí být i výrobní číslo a název výrobku. Pouze profesionální výrobce vám může garantovat záruční servis, stejně jako servis po záruce. Polykarbonátový skleník prvotřídní kvality nezničí ani kroupy, což by vám měl výrobce garantovat v patřičném dokumentu - víceleté záruce proti krupobití. Nevyhýbejte se ani uživatelským recenzím.

Návody

Součástí balení musí být český návod na montáž a také kontakty na servisní firmy.

