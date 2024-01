Máte doma staré skleněné terárium, širokou nádobu s víkem nebo vás Ježíšek podaroval mini skleníkem a vy teď nevíte, co s ním? Vykouzlete z něj originální zahrádku, kam nikdy nezaprší nebo naopak deštný prales, kde je stále vlhko, teplo a daří se tu orchidejím?

Osázejte skleníček, terárium nebo demižon!

Krásné skleněné nádoby osázené rostlinami rozhodně nejsou novinkou, ale v posledních několika letech oslavily opět návrat do domácností milovníků květin. Pokud vás toto téma zaujalo, možná už jste někde narazili na obrázek demižonu plného rostlin, který objímá Davit Latimer. Tento muž do demižonu vysel semínka v roce 1972, zašpuntoval a za 60 let jej otevřel jen jednou. Proč je to zajímavé a pro osázení vašeho skleníku, terária nebo jen větší nádoby ze skla důležité?

Latimer vytvořil uzavřený ekosystém, který měl vše, co potřeboval. I vy musíte zvolit takové rostliny, abyste více méně splňovali podmínky ekosystému a rostliny měly podobné nároky. Do nádoby sice budete zasahovat, ale pokud budou mít vaše rostliny diametrálně odlišné nároky, rychle uhynou.

Docela jednoduše a velmi levně si můžete doma ve sklenici vyrobit mechovou zahrádku z nasbíraných materiálů. Takto se to povedlo autorce z YouTube kanálu Pavli, která pro vás připravila tento videonávod.

Zdroj: Youtube

Prales a orchideje či poušť s kaktusy?

Sklo má výhodu v tom, že propouští světlo a drží vláhu, pokud jej uzavřete. Proto bude ideální pro osázení rostlin, které mají rády vyšší vzdušnou vlhkost. Mezi takové patří například orchideje, mechy a různé drobnější kapradiny. Krásně zdobné jsou také drobné varianty poděnek nebo jemné domácí štěstí.

Na druhou stranu je možné zvolit docela opačný přístup. Tedy volbu zcela suchého prostředí, které budou obývat čistě suchomilné rostliny jako jsou kaktusy. Takový skleníček vyžaduje mnohem méně péče, ale má jedno „ale“. Ze skleníčku neodtéká voda čili pokud kaktusy přemokříte, nejspíš vám všechny uhynou. Stačí se ujistit, že je mírně zalijete třeba jen jednou do měsíce, případně je budete výhradně rosit. Dejte si veliký pozor na případné pomocníky, kteří budou pečovat o vaše rostliny během dovolené. Patrně vám pouštní ekosystém změní v bažiny.

Do otevřeného „pouštního" terária nebo skleníku se hodí takové rostliny, kterým teplo a sucho nevadí. Kykatka může růst i bez půdy, můžete ji proto jen tak umísit do skleněné baňky.

Kaktusy, sukulenty a tlustolisté včetně penízovek, netřesků a netřeskovců, hodí se i séda či drobnější aloe a kalanchoe.

Jak založit zahrádku ve skle?

V každém případě je vhodné začít drenážní vrstvou z kamínků nebo keramzitu. Následovat by měla vrstva dřevěného uhlí, která pomůže udržet rostliny zdravé a bez plísní, filtruje vodu a zbavuje skleníček zápachu tlejících rostlinných zbytků. Pak byste měli přidat substrát vhodný pro konkrétní rostliny a mírně jej udusat, případně zvlhčit. Rostliny přibližně rozmístěte a nesnažte se mít celou nádobu hned ze startu úplně plnou. Rostlin na začátek nemusí být mnoho, pomalu se rozrostou a skleníček zaplní.

K sazenicím přidejte další substrát, respektive jej sypejte okolo nich. Ideálně by měla mít vrstva substrátu zhruba 5 centimetrů. Nezapomeňte, že podle vašich možností a prostoru se hodí do skleníčku také větší kameny a oblázky, větévky nebo mušle jako přírodní dekorace, které osázení ozvláštní.

Zdroje: tchiboblog.cz, www.hobbykuk.cz