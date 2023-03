Skleník z PET lahví za pár korun zvládne i začátečník. Podívejte se

Je skleník z PET lahví levný? Rozhodně! Je to skvělý pomocník na zahradě? Jednoznačně! Ptáte se, proč tedy nestojí na každém záhonu? Ono to totiž stojí docela velké úsilí. Materiál musíte nashromáždit, očistit a připravit. Samotné stavění skleníku už je pak docela zábavným vyvrcholením celého vašeho úsilí.

Baví vás recyklace PET lahví?

Rádi tvoříte a recyklujete? Schováváte si materiál a už se nemůžete dočkat, až z něj uděláte něco smysluplného? Máte-li sklep plný PET lahví, můžete opravdu vytvořit něco velkého. Třeba skleník nebo přístřešek pro rostliny, které i během léta potřebují ochranu a příznivé klima chráněného stanoviště.

Vyberte si skleník a dejte se do toho

Už jste se dívali na to, jak takový skleník udělat? Je jich tolik! Vlastně záleží jen na vás, jaký typ zvolíte. Některé jsou i docela pěkné domky klasického tvaru, jiné jen půlkruhové zástěny podobné tunelům nebo stěnám fóliovníku. Nutno dodat, že všechny tyto stavby chrání jen částečně, propouští vodu, ale chrání před sluncem a částečně i větrem, čímž vytváří příhodné mikroklima pro citlivější rostliny.

Pamatujte, že i když je recyklace pěkná věc, na výrobu skleníku bude potřeba i jiný materiál, takže přece jen nějaká finanční investice je nezbytná. Dalším velmi důležitým bodem je samotný sběr lahví. Těch budete muset mít opravdu velké množství. Na skleník o rozměrech 2 x 2,5 x 1,5 m je třeba zhruba 1500 dvoulitrových lahví.

Chceteli ušetřit čas, každou lahev omyjte, očistěte a ořežte už před skladováním. Zdroj: Profimedia.cz

Příprava PET lahví na výrobu skleníku

Lahve je nutné vypláchnout, odstranit z nich nálepku, dno a víčko. Takto připravené láhve budete zasouvat jednu do druhé, čímž vznikne dlouhý a částečně zpevněný válec. Tyto válce se upevňují do stěn i stropu skleníku pomocí natažených drátů nebo kovových prutů horizontálně nebo vertikálně, v závislosti na zvolené konstrukci. Pokud víte, že právě tento způsob a projekt je vaším cílem, nachystejte si lahve už při jejich uskladnění, značně vám to později usnadní práci a zkrátí čas přípravy.

Díky tomuto projetu zrecyklujete jeden a půl tisíce PET lahví. Zdroj: Profimedia.cz

V případě stavby skleníku rozhodně potřebujete dřevěný nebo kovový rám se zakotvením v půdě, jinak vám jej první bouřka odfoukne k sousedům. Dalším problémem, který je třeba vyřešit, je připevnění prutů, drátků či provázků k rámům. Samotná stavba je poměrně jednoduchá, ale stojí za ní mravenčí práce s přípravou PET lahví a promyšlení konstrukce.

Skleník z PET lahví proprší i profoukne, ale udrží příznivé mikroklima choulostivým rostlinám. Zdroj: Visharo / Shutterstock.com

Postavte rám, zakotvěte jej a můžete přikročit k navlékání lahví na pruty či úzké latě, drát či pevný provaz. Postupně připevňujte navlečené válce PET lahví k rámu, až vyplníte veškeré stěny či střechu.

I když nejde o stavbu v pravém slova smyslu, je to práce pomalá a rozhodně se vám bude hodit několik párů rukou navíc i vhodné nástroje na řezání latí či prutů i jejich připevnění k rámu.