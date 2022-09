Většina lidí sklízí vlašské ořechy špatně a ničí stromy: Neděláte to taky?

Jak sklízíte vlašské ořechy vy? Spěch sklízení ořechů nesvědčí, ale přesto spousta z nás nečeká a setřásá plody ořešáku ještě před tím, než pořádně vyzrají. Jakým chybám se vyhnout při sklizni vlašských ořechů?

Zdroje: www.kupi.cz, www.zahrada-centrum.cz

Sklízet ořechy naráz, anebo počkat?

Víte, že někdy dělají lidé hotové psí kusy, aby sklidili ořechy ze stromu v daný čas? Podle zkušených zahrádkářů je to však bláznovství, a naopak doporučují nespěchat, sklízet postupně a sbírat jen, co strom „dal“. To samozřejmě nemusí každému vyhovovat, ale není to pro nic za nic. Spadené plody je snazší zbavit slupek. Zelený bal ořechu je na některých místech již hnědý či naprasklý a očištění je tak mnohme snazší.

Ideální je sběr ořechů každé dva až tři dny, pokud natáhnete pod strom plachu nebo síť tak si tím samozřejmě značně práci usnadníte. Setřepáním dostanete všechny plody na hromádku v okamžiku a samotný sběr tak zabere skutečně jen chviličku.

Plody skrývající vlašské ořechy. Zdroj: Profimedia

Proč se sběrem ořechů nespěchat?

Proč je takový postupný sběr důležitý? Především tím zajistíte chutnost, respektive dostatečnou vyzrálost ořechů, ale také další atributy sklizených plodů. Slupky lze lépe odstranit, ořechy méně plesniví, jádra nejsou hořká a lze je bez problémů déle skladovat. Také pamatujte, že pod stromem by měly ležet ořechy ve slupce maximálně jen dva dny.

Pokud počkáte, bude mnohem jednodušší zbavit ořechy slupek. Zdroj: Shutterstock

Kdy je vhodný čas setřást ořechy?

Setřesení plodů je také možné, ale k tomu se přistupuje až v okamžik, kdy zhruba čtvrtina plodů již sama opadala. V této době už by měly být dostatečně vyzrálé veškeré plody, proto je také jejich setřesení vůbec možné. Obzvláště se hodní setřepat ořechy, pokud se domníváte, že bude dlouho pršet a plody by začaly plesnivět. Vyberte pro tuto práci den, kdy neprší, a i koruna stromu je suchá. Plody dozrávají podle místních podmínek zhruba od září do října.

Pokud to není nezbytně nutné, ořechy nesrážejte a v žádném případě nelámejte větve. Ano, i to se děje a je to z dlouhodobého hlediska vyloženě nevhodné a smutné, že si majitelé neváží vlastního stromu a během sklizně jej potlučou.