K pěstování menších rostlinek nepotřebujete ani zahradu, docela postačí květináč umístěný na vhodném místě v bytě. Aby se ale květinám a třeba i užitkovým plodinám doma dařilo, potřebují vytvořit co nejlepší podmínky, a k tomu mohou pomoci právě ořechové skořápky. Nevěříte?

Pěstování rostlin v malých nádobách není tak docela jednoduché, jak by si začátečníci mohli představovat. Vzhledem k velmi omezeným možnostem regulace vlhkostního režimu je nutné, abychom rostlinám vytvořili opravdu co nejlepší podmínky.

Těch dosáhneme právě s využitím ořechových skořápek, které bychom jinak možná zbytečně vyhodili. Pojďme se tedy podívat, jak na to a vysvětlit si, čemu tím pomůžeme.

Ořechovými skořápkami uděláme rostlinám radost. Jak na to se podívejte v youtubovém videu od Cool Stuff:

Zdroj: Youtube

Výhodný přírodní materiál

Ořechové skořápky jsou přírodním materiálem, a proto jsou vhodné pro použití jak v domácnosti, tak i na zahradě. Mají navíc některé vlastnosti, které se pro naše účely budou báječně hodit. Kromě toho, že se velmi pomalu rozkládají, jsou také lehké a samozřejmě ekologické. Víc si snad ani nemůžeme přát a můžeme je bez velkého přemýšlení nasypat při přesazování rostlin na dno květináče, kde odvedou tu nejlepší práci.

Jednoduché, ale účinné

Použití skořápek pro tyto účely je tak jednoduché, že jednodušší už ani být nemůže. Jednoduše je nasypte ve výšce přibližně dvou až tří centimetrů na dno květináče a pak už pokračujte jako jindy – tedy nasypáním substrátu.

Pokud byste měli opravdu hodně malý květináč, můžete skořápky trochu, ale jen opravdu málo, rozbít. Jde totiž o to, aby se vytvořila vzdušná drenážní vrstva, kterou vyrobíme jen pomocí větších kousků.

close info Andi WG / Shutterstock zoom_in Aloe vera poroste lépe, když dáte na dno květináče ořechové skořápky

Jde o vzduch

Před výsadbou rostliny musí být substrát dostatečně pevný, aby udržel kořeny. Nesnažte se jej ale zatlačovat silou mezi skořápky, tím by přišla veškerá snaha o provzdušnění spodní vrstvy vniveč. Jestli vám ještě pár skořápek zbylo, můžete je (tentokrát výrazněji) rozbít třeba paličkou na maso a vmísit do substrátu. Získáte tak vzdušnější “domov” nejen pro svoje pokojovky.

Kořeny nebudou zahnívat

Takto připravený květináč poskytne rostlinám vhodné prostředí pro růst a vám klid, že bude půda nejen vzdušná, ale také snadno odvodnitelná. Kořeny tak nebudou zůstávat v přemokřeném substrátu, čímž se zabrání jejich případnému zahnívání, jež by se mohlo stát fatálním pro celou rostlinu. Mohli bychom k tomuto účelu samozřejmě použít i kupovaný drenážní materiál, ale proč vyhazovat to, co jsme získali zadarmo, a vyhazovat peníze za něco jiného?

