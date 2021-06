Nečekané využití vaječných skořápek na zahradě: Na rajčata i jinak

Vaječné skořápky většina lidí po rozklepnutí hodí rovnou do koše. Já je dávám do extra košíčku na proschnutí a putují k tátovi pro slepice. Ale jakmile je čas vysadit rajčata, táta dostává skořápek minimálně.

Skořápky mají různé barvy, třeba zelenou, modrou nebo tmavě hnědou, ale to nemění vůbec nic na složení skořápky, ani samotného vejce.

Na rajčata proti hnilobě…

Pokud jste pěstitelé rajských jablíček, doporučuje se, před vložením sazenic do půdy, do jamky nasypat hrst drcených skořápek. Slouží jako dobrý zdroj vápníku a květy rajčat by neměly hnít.

Překážková trať pro slimáky

Když skořápky rozbijete na menší ostré kousky, dejte je všude tam, kde plzáky nechcete. Bohužel tento fígl nefunguje v období deště, protože namoklé skořápky nejsou tak ostré a slimáci překážku pokoří.

Zalévání rostlin

Ano, skořápky lze využít i takto! Stačí je hodit na pár dnů do vody, aby se z nich uvolnily potřebné látky a tradá kropit. Je možno použít na zalévání i vodu, ve které jste vajíčka vařili.

Nemáte k předpěstování rostlinek plastové kelímky? Nevadí…

Po rozklepnutí vajec na omeletu vám zbydou půlky skořápek a ty nahradí již zmiňované kelímky. Proděravte dno, nasypte do nich výsevní substrát, vložte semínko a připravené „mističky“ dejte do papírového obalu na vejce.

Přísada do zeminy

Ať už se pokoušíte vypěstovat rajčata nebo bylinky, prospějí jim nadrcené skořápky, kterými obsypete rostlinu. Skořápky se vcelku rychle rozkládají a uvolní živiny do půdy. Pomáhají i udržet ideální pH půdy v rozmezí 5,5 – 6,5.

Jestli vlastníte kompost, skořápky tam směle třiďte a uděláte jedině dobře, protože po rozložení s ním můžete prohnojit celou zahradu.

Mech v trávníku

Mám ho tam plno. Zatím to neřeším, ale pomalu si začnu střádat skořápky a vytvořím si hnojivo. Jak? Budete potřebovat velké množství skořápek (kvůli tomu ale nebudu zkoušet uvařit největší hemenex na světě). Suché skořápky rozmixujte v mixéru (smrad, že by jeden pad, nelekněte se) a drtí vsypte na trávník dle potřeby.

Ze zahrady se štípancema

Přes den nemám moc času se o zahradu starat, tak na značkách stojím až navečer. Což je skvělá doba na zalévání (kvůli sluníčku), ale špatná doba, co se komárů týká. Na svědivé a opuchlé pupínky si připravuji roztok, který pokožku zklidní. Postup je následující: skořápky nadrťte, dejte do menší zavařovačky, zalijte jablečným octem, uzavřete a nechte několik dnů uležet.

A pokud máte slepice, asi je pravděpodobně budete využívat spíš do krmné směsi jako můj táta, abyste zas z kurníku přišli domů s plným košíčkem vajec.