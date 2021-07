Jak se zbavit škůdců a pomoct rostlinám? Skořice změní poměry na zahradě.

Skořice není jen prastaré voňavé koření nesmrtelnosti, ale je i skvělým lékem a lazebníkem na zahradě. Dokáže rostliny ochránit před škůdci i plísněmi a ještě se umí postarat o jejich zdravý a krásný vzhled.

Zdroje: www.express.co, prirodajelek.cz, lepsija.cz

Skořice je aromatická kůra skořicovníků, stálezelených tropických stromů. Je známá svými léčebnými účinky a vyrábějí se z ní různé silice, tinktury a oleje. Výborná je i do likérů, voňavek nebo mýdel. Má kořenně nasládlou chuť a příjemnou nezaměnitelnou vůni, což způsobuje sloučenina cinnamaldehyd, kterou obsahuje.

Skořici známe především jako koření, které se používá hlavně při vaření a pečení. Často je také využívána v přírodní medicíně, kde je skořice oceňována hlavně díky antimykotickým a dezinfekčním vlastnostem. Ale víte, že se tyto její vlastnosti dají skvěle využít i v zahradě? Možná budete překvapeni, co všechno taková obyčejná skořice dokáže!

Skořice urychlí vykořenění rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Skvělý stimulátor růstu



Mnoho druhů rostlin se rozmnožuje vykořeněním ve sklenici s vodou. Některé květiny dokonce pouští nové kořeny dost komplikovaně a dlouhou dobu. Ovšem právě zde je skvělým pomocníkem zmíněná skořice, která zvýší šanci na úspěch. Přidejte do vody 1 lžičku voňavého koření a budete koukat, jak se celý proces urychlí. A ještě k tomu skořice zabrání možné kontaminaci vody. Podobnou službu udělá i tehdy, když do ní seříznuté a předem namočené konce rostliny obalíte a zasadíte přímo do hlíny.

Ochrana a krásný vzhled květů

Vznikající poupata jsou velmi náchylná na nejrůznější choroby, ovšem když je lehce posypete skořicí, zvýšíte tím šanci na jejich zdravý a harmonický vývoj. Použít můžete i postřik, který si snadno doma vyrobíte. Stačí jen smíchat 3-4 lžičky skořice s 2 litry vlažné vody a nechat směs přes noc řádně vylouhovat. Lepších výsledků dosáhnete při opakované aplikaci.

Postřik ze skořice a vody dokáže urychlit léčbu napadených rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Odstraní plísně na povrchu substrátu

Všichni to známe. Zalili jsme květiny o něco více, než potřebovali a za pár dní nás překvapí nevzhledná plíseň. Přestože není nijak obzvlášť nebezpečná, z estetického hlediska na ni není radost pohledět. A tady opět pomůže hnědý zázrak. Zapracujte do vrchní vrstvy půdy skořici a plíseň do pár dní zmizí. Jako prevenci můžete sem tam skořici přidat i do zálivkové vody.

Skořice dokonale odstraní plísně na povrchu substrátu. Zdroj: shutterstock.com

Ošetří poškozená místa

V tomto případě vás opět zachrání skořice. Jednoduše stačí zaprášit narušená místa a nalomené větvičky či listy se brzy vzpamatují, protože skořice svými účinky sníží i riziko možných hnilobných procesů. Rostlině můžete po tomto ošetření pomoci opatrným stáhnutím poškozených částí rostliny k sobě.

Bezpečná ochrana před škůdci

Mletou skořici nasypte k rostlinám jako prevenci a dokonale odradí většinu možných škůdců. Stejně tak můžete pro tento případ použít skořici i v pravidelné zálivce květin nebo v postřiku. Všechny tři způsoby jsou velmi účinné.

Prevence a léčba houbovitých chorob

Pokud vaši rostlinu napadla nějaká z houbovitých chorob, i zde má své záchranářské místo skořice. Stačí, vzít vyrobený postřik a aplikovat ho všude tam, kde se houby vyskytují. Druhý den opět všechna problematická místa postříkejte. Postup opakujte po dobu dvou týdnů.

Skořice vyžene z vaší zahrady mravence. Zdroj: shutterstock.com

Vyžeňte slimáky a mravence ze zahrady

Ožírají vám slimáci, mravenci a jiní škůdci pěstované plodiny? Vezměte do ruky sáček se skořicí a vše zaprašte skořicí. Sice to záškodníky nezabije, ale rozhodně se budou záhonu vyhýbat anebo se od něho držet ve velké vzdálenosti.