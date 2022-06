Skořice: Velký přehled, jak ji skvěle využijete i na zahradě

Skořice sice většinou v lidech evokuje zimní období a štrúdl na talíři, ale dá se skvěle využít i v létě na zahradě. Je všeobecně známo, že účinky skořice jsou pro náš organismus velice přínosné. Její pozitivní účinky ale ocení i rostliny!

Skořice má vcelku rozmanité využití. Upotřebení najde v likérnictví, ve farmaceutickém průmyslu nebo v kosmetice. Pravá skořice, která se pěstuje zejména na Srí Lance, je jedničkou v pomyslném žebříčku, také si za ní trochu připlatíme. Článek ale nebude o kvalitě skořice, ale o tom, jak se dá tato ingredience efektivně využít na zahradě.

Skořice je právem považována za repelent proti veškerému hmyzu, takže dokáže s přehledem zahnat i mravence. Zdroj: shutterstock.com

Roztok na ochranu květů

Skořice naštěstí rostlinám žádným způsobem neškodí, takže ji lze použít i jako ochranný prostředek na květy. Připravte si roztok, který na ně lze aplikovat rozprašovačem. Postup je zcela jednoduchý. Nachystejte si 2l nádobu, do které vsypte 4 lžíce skořice a zalijte dvěma litry vody. Obsah promíchejte a nechte odpočívat přes noc. Druhý den můžete začít poletovat s rozprašovačem kolem květin a plodin.

Ošetření řezu po zásahu

Jakmile se pustíte do množení rostlin, poškozená místa řízků stačí „smočit“ do skořice. K čemu to? Sníží se riziko hnilobných procesů a napadení dalšími chorobami.

Skořice urychlí zakořenění rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Odpudí mravence i komáry

Mravenci jsou užitečný hmyz, ale pokud si najdou cestu k nám do příbytku a začnou nám okupovat cukřenku či špajz, příjemné a ani užitečné to pro nás zrovna není. V průchodu by jim měla zabránit právě skořice, kterou mravenci nesnášejí. Stačí jim „přerušit“ dálnice na několika místech a obsypat možné příchody do domu. Na komáry by měla skořice zafungovat taktéž. Při posezení ve vlahém letním večeru můžete nakapat pár kapek esenciálního oleje ze skořice do aromalampy nebo se potřít skořicovým roztokem.

Stimuluje růst rostlin

Řízkování je oblíbený způsob množení rostlin a k němu se vám rozhodně bude skořice hodit, protože pomáhá řízky zakořenit! Stačí přidat lžičku skořice do vody, do které se chystáte řízky vložit. Skořice stimuluje růst a brání množení bakterií.

Podobně se využívá skořice i při přesazování, kdy kořeny posypte a zasaďte rostlinu dle potřeby. Skořice se postará o rychlejší zakořenění a bude chránit rostlinu před všelijakými chorobami.

Skořice dokonale odstraní plísně na povrchu substrátu. Zdroj: shutterstock.com

Plíseň na substrátu minulostí

Určitě se vám občas stane, že se na substrátu v květináčích začne tvořit bílý povlak plísně. Buď skořici přidejte do vody, kterou využíváte na zálivku, anebo zapracujte lžičku skořice přímo do vrchní vrstvy substrátu.

