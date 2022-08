Skořice má překvapivá využití na zahradě i doma. Teď v létě umí zázraky

Skořice není jen příjemně vonící koření, ale je i drahocennou ingrediencí, kterou ocení vaše zahrada. Bude bujná, zdravá, plodící a plná květů. A navíc? Dokonale odpudí některé škůdce a obtížný hmyz.

Provoňte si zahradu skořicí, má to smysl

Hnědou silně aromatickou kůru má doma v kořence snad každý. A stejně tak namletou skořici či skořicový cukr. Bez tohoto oblíbeného koření se totiž neobejde mnoho pokrmů a nápojů. Mnozí z vás však možná neví, že skořici můžete skvěle využít i na zahradě. Je to totiž zároveň skvělý přírodní prostředek, který rostlinám poskytuje mnohé výhody.

Proč je skořice na zahradě užitečná

Skořice má totiž velice zajímavé chemické složení a doslova oplývá biologicky aktivními látkami. Je o ní všeobecně známé, že má výborné antimykotické, antivirové a antibakteriální účinky, které fungují samozřejmě i na rostliny. Podílejí se na tom významné látky jako například epikatechin, cinnamaldehyd, kumarin polyfenoly, vitamíny a také mastné kyseliny. Co tedy skořice všechno umí?

Skořice je perfektní stimulátor růstu. Zdroj: shutterstock.com

Urychluje množení

Skořice je perfektní stimulátor růstu, proto se skvěle hodí jako urychlovač kořenících rostlin. Pokud si chcete nechat vykořenit řízek, přidejte do sklenice s vodou 1 polévkovou lžíci namleté skořice. Kromě podpory v růstu kořenů vám také zaručí ochranu vody před kontaminací nebezpečnými bakteriemi.

Skořice je likvidátor plísní

Pokud máte na zahradě některá místa více vlhká a mají sklon k tvorbě plísní, měli byste vsadit také na skořici. A stejně tak na plíseň řádící ve skleníku, kde je obecně vyšší vlhkost. Stačí do horní vrstvy substrátu zapracovat 1 až 2 lžičky skořice, která zanedlouho patogeny zničí. Koření můžete přidat také do zálivky, ale aplikujte ji vždy do půdy, nikdy ne do misky.

Můžete si připravit i roztok k postřiku postižených částí rostliny plísní. Dejte si do lahve se studenou vodou 4 lžíce skořice a nechte směs přes noc louhovat. Následný den aplikujte skořicový postřik na postižená místa, můžete k tomu samozřejmě využít i namočený kousek vatičky či tamponu.

Skořice je skvělý ochranář

Díky svým antiseptickým účinkům může skořice rostlinám poskytnout dokonalou ochranu před hnilobou a nákazou nevhodnými mikroby. Můžete ji využít už při výsadbě semínek, které bude chránit a podpoří je tak v rychlém klíčení. Stačí semínka lehce posypat skořicí a pak už jen pravidelně rosit. Skořice je také výborná k hojení ran na rostlinách, a to nejen po škůdcích, ale i po řezu. Nedojde tak k rozšíření poškození a rostlina bude mnohem dříve fit.

Skořice prospívá také květům

Nově vyvíjející se květy jsou mnohem méně odolné, a proto jsou více náchylné k různým chorobám a nemocem. A právě pro tento případ je dokonalým řešením použití skořice. Nejlepší je v tomto případě roztok ze 4 polévkových lžic skořice a 2 l vlažné vody, který by se měl louhovat do druhého dne. Naneste směs na poupata pomocí postřikovače a použijte jemné rosení, aby nedošlo k jejich poškození prudkým proudem.

Skořice vyžene z vaší zahrady i mravence. Zdroj: shutterstock.com

Po vůni skořice se odporoučí kdejaký komár či vosa

Některé vůně prostě nemá obtížný hmyz rád. A řadí se k nim i výrazná skořice. Víte, kdo je nesnáší ze všeho nejvíc? Především komáři a mravenci. Proto si můžete postavit na stůl sklenici se skořicí, anebo posypat místa, kudy vám v zahradě chodí mravenci. Proti létavému hmyzu si lze připravit i repelent, uvidíte, že se ve vaší blízkosti žádná havěť jen tak neobjeví. A tip? Nakapejte si do aromalampy či hořící svíčky pár kapek skořicové silice, užijete si tak večer a příjemně voňavou grilovačku bez štípanců.

