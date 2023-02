Neviditelný obrubník je hitem! Sousedi vám budou vaši zahradu tiše závidět

Nádherná zahrada s okrasnými květinami a vzrostlými stromy je potěchou pro oko. Jak oddělit travnatou plochu od nejrůznějších skalek či okrasných záhonů? Odpověď je jednoduchá, investujte do neviditelných neboli skrytých obrubníků. Okolí vám bude toto elegantní řešení jen závidět.

Existují nejrůznější varianty, jak oddělit travnatou plochu od míst, kde chcete pěstovat stromy nebo okrasné rostliny. Nejčastěji se používají nízké dřevěné plůtky, obrubníky z umělé hmoty nebo betonové tvárnice nejrůznějších tvarů, které, ruku na srdce, nejsou zrovna krásné na pohled. Jak tedy místa na zahradě od sebe oddělit, aby přechody nepůsobily jako pěst na oko a vy jste se mohli kochat z nádherné zahrady? Vsaďte na neviditelné obrubníky!

Práce se skrytými obrubníky je naprosto jednoduchá

Použití neviditelného obrubníku na zahradě s sebou nese hned několik výhod. Nespornou výhodou je to, že nikde nevyčnívá a na zahradě tak nemáte nevzhledné prvky, které by krajinu rušili. Zároveň je s ním velmi lehká manipulace a instalace.

Jak pracovat s neviditelným obrubníkem se můžete inspirovat v tomto videu:

Jak a kde neviditelný obrubník použít?

Použít skryté obrubníky můžete kolem vzrostlých stromů, oddělit celé pásy zahrady nebo skalky. K instalaci neviditelného obrubníku téměř nic nepotřebujete. Samozřejmě budete potřebovat obrubník, který se dá sehnat ve specializovaných obchodech a hobby marketech. A pak už jen rýč a kladivo. Jakmile máte promyšleno, kam s obrubníkem, jednoduše pro něj vyhloubíte místo rýčem, tak aby bylo hluboké na výšku obrubníku. Do vzniklé rýhy jej umístíte a z obou stran obsypete hlínou tak, aby nebyl obrubník vidět.

Jednotlivé prvky zahrady již nemusíte oddělovat betonovými komponenty. Zdroj: 123rf

Fantazii s obrubníky se meze nekladou

Nespornou výhodou oproti klasickým betonovým kolegům je variabilita a ohebnost neviditelného obrubníku. Materiál, ze kterého je vyroben, polypropylen, je pružný a skvěle jej tedy můžete tvarovat do oválů a kol nejrůznějších rozměrů, což s betonovými obrubníky tak snadno nelze.

Navíc se v případě polypropylenu jedná o odolný materiál a investice do skrytého obrubníku vám tak na zahradě vydrží i desítky let. Kromě manipulace je velmi snadná i jejich demontáž. Pokud se tedy rozhodnete zahradu jakkoliv upravit a změnit její ráz, není nic snazšího, než obrubník ze země vyjmout a použít jej na jiném místě a klidně i v jiném tvaru. Velké plus je také to, že je obrubník i vhodným místem pro uložení zahradní vodoinstalace nebo elektroinstalace.

Neviditelný nebo také skrytý obrubník vám dá svobodu při sekání trávy. Zdroj: 123rf

Sekejte trávník bez obav

S neviditelným obrubníkem se i sekání trávy pro vás stane mnohem oblíbenější záležitostí. Tím, že nevyčnívá nad terén, nemusíte mít obavu, jako u betonové varianty, že byste si poškodili sekačku. Můžete tak bez starostí posekat trávu až úplně u hranice záhonu.

Zdroje: www.youtube.com, magazin-zahrada.cz, www.neviditelnyobrubnik.cz