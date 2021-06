Máte poslední možnost zasadit batáty. Proč je tak skvělé je pěstovat a jak na to

Sladké brambory neboli batáty. V poslední době nejen velmi oblíbená potravina, ale i jedna z nejzdravějších plodin na světě. Přestože pocházejí původem z tropických oblastí, velmi snadno se dají pěstovat i v našich klimatických podmínkách.

Možná budete překvapeni, ale batáty, jak je znáte z obchodů, jsou hlízami z velmi dekorativní rostliny Povijnice batátové (Ipomoea batatas), která je příbuzná našemu svlačci. Má nádherné sytě zelené listy srdcovitého tvaru s dlouhými řapíky, které jsou nejen jedlé, ale z estetického hlediska tvoří nepřehlédnutelné celistvé plochy půdních koberců. A kvetou různě barevnými a velkými květy. Nevěříte? Tak zkuste nějaký starší sladký brambor zasadit. Raší rychle a jistě vás svou nadzemní podobou ohromí.

Batáty mají nádherné sytě zelené listy srdcovitého tvaru s dlouhými řapíky. Zdroj: Profimedia.cz

Pochází ze středoamerické oblasti, ale dnes se v mnoha odrůdách nejrůznějších tvarů a barev pěstují v tropických oblastech celého světa. Kromě škrobu obsahují batáty také cukr, který jim propůjčuje specifickou sladkou chuť.

Batáty jsou vitamínovou bombou

Máme pro vás skvělou zprávu! Pěstování sladkých brambor se vyplatí! Protože vám doma poroste plodina obsahující mnoho užitečných látek pro vaše zdraví. Batáty jsou přímo nabušené betakarotenem, který se v lidském těle přeměňuje na vitamín A a silně podporuje imunitu. Jedna středně velká sladká brambora poskytne lidskému tělu více než 100 procent denní doporučené dávky vitaminu A více než dvě třetiny dávky vitaminu C. Batáty obsahují také hodně manganu, draslíku, železa, vitaminu B6 a jsou bohatým zdrojem vlákniny. Sice mají více jednoduchých cukrů, jako je glukóza, fruktóza anebo sacharóza, ale to může být výhodou nejen pro sportovce po náročném tréninku, ale pro všechny po velké fyzické námaze.

Povijnice batátová kvete různě barevnými a velkými květy. Zdroj: Profimedia.cz

Příprava záhonu a výsadba

Pokdu chcete sklidit batáty ještě do prvních mrazíků, přišel poslední čas je zadadit. K dobrému růstu potřebují dostatek prostoru a hodně slunce. Nejlépe se jim daří v lehké, písčité a mírně kyselé půdě, v níž se skvěle vyvíjejí podzemní hlízy. Naopak jim neprospívá nadměrně vlhká zemina či blízkost vodních ploch, tam sice batáty porostou, ale budete je sklízet hrbolaté. Předem zryjte budoucí záhon do hloubky alespoň 20 cm a přidejte dobře zralý kompost nebo jiné organické látky.

Hlízy před naklíčením ponořte na 24 hodin do vody. Zdroj: Profimedia.cz

Hlízy batátů zakoupené v obchodě bývají ošetřené proti nadměrnému klíčení. Proto hlízy nejprve na nejméně 24 hodin ponořte do vody. Potom je rozřežte na několik kusů, kdy na každém zachovejte rašící očko, stejně jako u klasických brambor. Batáty je možné pěstovat i ze sazenic, které můžete pořídit v zahradnictvích, protože se mnohdy pěstují víc pro okrasu a stínění na pergolách než pro samotný užitek z hlíz. Klíčky sladkých brambor potřebují na záhonech více místa pro růst nadzemních částí, vykopejte díry tak 25-50 cm od sebe a vložte do každé malý klíček. Pak přihrňte ke stonkům zeminu do výšky zhruba 1,5 cm. Doporučuje se přidat i mulčovací kůra.

Dostatečně zalévejte a odstraňujte plevel

Čerstvě zasazené batáty dostatečně zalijte větším množstvím vody, pak pokračujte v zalévání alespoň každý druhý den, dokud se rostlina neobjeví na povrchu půdy. Jakmile uvidíte klíčit zelené listy, můžete zálivku omezit na jedenkrát týdně. Nezapomínejte i na pravidelné vytrhávání plevele, aby měly rostlinky dostatek místa a zůstaly zdravé.

A skvělý tip pro milovníky smoothie? Ve chvíli, kdy se batátům plně rozrostou vrchní zelené listy, využijte je na výrobu vitamínového nápoje. Nesklízejte však více než čtvrtinu listů najednou, aby podzemní hlízy měly stále dostatek potřebné výživy.

Čas sklizně

Po uplynutí 90-120 dní ode dne, kdy jste zasadili naklíčené hlízy, by měli sladké brambory dosáhnout úplné zralosti a můžete začít sklízet. Napoví vám i nadzemní zažloutlé listy. Stačí vzít motyčku a hlízy opatrně ručně vyjmout z nakypřené půdy.

V době sklizně vyjměte sladké brambory opatrně z půdy. Zdroj: Profimedia.cz

Dejte batátům maximální péči a ošetřete je

A na závěr udělejte jeden z nejdůležitějších kroků. Sladké brambory musí být po sklizni ošetřeny. Doladíte tak jejich výslednou chuť a budou mít odolnější slupku. Rozložte je na místo s teplotou 30-35 ˚C a 80-90% vlhkostí na 5-10 dnů. Můžete využít třeba teplý radiátor nebo vypnutou troubu. Pak už je stačí jen uskladnit na chladném a tmavém místě, dokud si na nich nebudete chtít pochutnat.