Kateřina Jelínková 26. 9. 2024

Pěstovat brambory jako pokojové rostliny? To by patrně napadlo jen málokoho. A přesto je to možné, i když je lepší zvolit sladké brambory, známé také jako batáty. Jde o velmi dekorativní rostlinu, která nás - když se o ni budeme náležitě starat - potěší dokonce úrodou chutných hlíz.

Kdo někdy batáty ochutnal, jistě může potvrdit, že jde o doslova gourmetský zážitek, i když se jedná v podstatě “jen” o bramboru. Navíc jsou tyto hlízy bohaté na vitamíny A i C a na vlákninu a ti z nás, kteří se snaží pracovat na své štíhlé linii jistě ocení jejich nízkou kalorickou hodnotu. To všechno je sice velmi zajímavé, ale pro pěstování batátů jako pokojové rostliny nás bude ještě více zajímat její dekorativní vzhled. Jak pěstovat batáty? Napoví vám video na youtube od Gary Pilarchik (The Rusted Garden): Zdroj: Youtube Dekorativní listy batátů I když nás jistě může potěšit květináčová sklizeň, v bytě budeme batáty pěstovat hlavně na okrasu, a té se také bezesporu dočkáme. Srdčité listy této rostliny spolu s jejím víc než bujným růstem jsou zárukou spokojenosti každého pěstitele, i toho, který teprve sbírá první zkušenosti. Pojďme se do toho tedy pustit, ať se můžete co nejdříve těšit pohledem na svoje úspěchy. Vyberte správnou sadbu Co je třeba udělat ze všeho nejdříve? Samozřejmě bude nutné vybrat si správnou hlízu k zasazení. Můžeme ji jednoduše koupit v obchodě, ale je třeba si v takovém případě dát dobrý pozor na to, zda nebyla po sklizni ošetřena přípravkem proti klíčení, což mnozí pěstitelé dělají pro delší skladovatelnost úrody. close info Shutterstock zoom_in Krásná pokojovka vám nabídne i úrodu sladkých brambor Nejprve musí zakořenit Jakmile budete mít doma zdravou a pevnou hlízu, můžete se pustit do prvního kroku, a tím je předklíčení batáty. Připravte si sklenici s vodou, hlízu do ní částečně ponořte a v horní části ji zajistěte párátky, aby se nenamočila celá. Mnozí jsou zvyklí takto připravovat k zasazení cizokrajné ovoce. Potřebuje dostatek prostoru Po několika dnech na dobře osvětleném místě se objeví první kořínky a také zelené výhonky. Jakmile výhony dorostou minimálně deseti centimetrů, je čas na další změnu. Jednoduše je z hlízy opatrně odřízněte a nechte samostatně zakořenit ve vodě. Související články close Domov a bydlení Prakticky nezničitelné pokojové rostliny: Když na ně zapomenete, nic se jim nestane video close Zdraví Nejlepší potraviny pro ženy nad 40 let video Po několika dalších dnech přijde ta pravá doba na skutečné sázení. Nebudeme ale batáty sázet do žádného malého květináče, vezměte si na to nádobu alespoň velikosti klasického kýble, ale raději i větší. Batáty potřebují ke svému rychlému a bohatému růstu opravdu hodně prostoru. Do nádoby pak nasypte dobře propustný substrát, do něhož můžete přidat i trochu písku a rostlinky zasaďte přibližně pět centimetrů pod povrch. Dostatek světla a rozumná zálivka To je vlastně všechno, co batáty z počátku svého okrasného života potřebují. Dále už jim bude stačit světlé místo například u okna, pravidelná, ale rozumná, zálivka, kterou každých čtrnáct dní doplníte organickým hnojivem. Pak se už můžete jen radovat z krásné a velké rostliny. V takové podobě vydrží přibližně půl roku, než přijde čas sklizně. I když přijdete o zajímavou dekoraci domova, odměnou vám budou další hlízy, které můžete sníst, případně uchovat pro další zasazení. Není to vynikající nápad? Zdroje: www.aazdravi.cz, www.healthyhouseplants.com, www.epicgardening.com

