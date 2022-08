Slepičí traktor: Slepice za vás budou plít, hnojit i kypřit půdu. Jak ho vyrobit

Chováte slepice? Využijte je ke zvelebení a údržbě zahrady a vyzkoušejte slepičí traktor, díky němuž je usměrníte tím správným způsobem.

Slepice vám nemusejí jen snášet zdravá domácí vajíčka, když jim vytvoříte správné podmínky, mohou být i poměrně zdatným zahradníkem. Prohrábnou vám doslova všechno, podle toho, kam a na jak dlouho je pustíte. Připravíte si tak půdu na zimu a ušetříte si práci s namáhavým rytím. Slepice tak budou příjemnou pomocnou silou a nemusíte se bát, že by nesmyslně likvidovaly to, co nechcete. A ve výsledku si to užijí i samotné slepice!

Co to je slepičí traktor

Jedná se o vtipné pojmenování jednoduché posuvné konstrukce, která slepice i s kurníkem a výběhem udržuje na vymezené ploše. Zvířata tak mají přístup k určité části trávníku či půdě, které pročišťují, provzdušňují a hnojí. Pojízdný výběh se dá přemisťovat z místa na místo, podle toho, kde chcete užitečnou aktivitu slepic využít.

Slepičí traktor si můžete snadno vyrobit. Zdroj: Natalie Board / Shutterstock

Jak se slepicím v pojízdném traktoru žije?

Nemusíte mít obavy, že by se slepice trápily! Možná se zpočátku budou s novým prostorem trošku sžívat, ale uvidíte, že i jim se tento nový způsob života brzy zalíbí. Budou mít totiž stále něco „chutného“ k vyzobávání. Chovatelé doporučují nechat slepice v prvních dnech pouze uvnitř traktoru, ale zhruba tak po týdnu je budete moci vypustit i ven do okolního volného prostoru, sami se naučí do pojízdného kurníku vracet, a to hlavně když jim tam budete dávat do krmítka čerstvou vodu a krmení.

Jak si vyrobit slepičí traktor svépomocí

Velikost traktoru se vždy odvíjí od počtu chovaných slepic. Pro menší hejno je dostačující prostor, který je vysoký zhruba 1 metr a široký a dlouhý tak 2 až 3 metry. Pokud jste chovateli početnějšího hejna, prostor tomu přizpůsobte. Záleží i na tom, jak a čím budete slepičí traktor přemisťovat, aby se vám vešel za auto nebo jiný prostředek jako přívěs.

Slepičí traktor pro malé hejno může být i malý. Zdroj: Shutterstock

Nejběžnějším materiálem je dřevo, které je finančně nenáročné a lehké. Zároveň se vám s ním bude snadno pracovat. Podobnou funkci splní i odlehčený kov. Potřebovat budete i kolečka, která by měla být z pevného materiálu, protože budou vystavena poměrně velké zátěži. Závisí to i na tom, jak často a daleko budete slepičí konstrukci přemisťovat. A samozřejmě drátěné pletivo a materiál na střechu, která bude chránit slepice před deštěm a prudkým sluncem.

Jak vyrobit slepičí traktor

Základem všeho je obdélníková konstrukce, která tvoří rám, jenž potáhnete připraveným pletivem. Podlahová část by měla zůstat ve výběhovém prostoru volná a nahoře ji osaďte ochrannou stříškou, aby slepicím kromě jiného nepršelo do krmiva. Na jedné straně konstrukce vytvořte jednoduchá dvířka a ve druhé části zhotovte kurník s podlahou. Celou konstrukci osaďte na kolečka, aby se vám pohodlně přemisťovala

Výhody pro slepice

Díky traktoru budou mít slepice neustálý přísun čerstvé zeleně a povrchového hmyzu z vrchní vrstvy půdy. Prospěje jim také pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, díky čemuž budou více vitální a odolné. Budou se mít stále kde hrabat a popelit.

Slepice krásně provzdušní půdu, vyplejí za vás jednoletý plevel a zároveň prohnojí půdu. Zdroj: Shutterstock

Přednosti pro chovatele

Díky této praktické pomůcce budete mít vyčištěnou zahradní plochu od jednoletých plevelů a většiny semen. Vrchní vrstvy půdy budou stále dostatečně provzdušněné a zároveň pohnojené, a to nejen trusem, ale i peřím a podestýlkovou slámou.

