Slepičí trus je skvělé zahradní hnojivo: Jak ho použít a co s ním udělat nesmíte

Chováte slepice a zároveň jste vášniví pěstitelé? Vyrobte si jedno z nejúčinnějších hnojiv vůbec. Je zdarma a rostliny po něm rostou jako znovuzrozené. Jak využít slepičí trus jako doplněk výživy a stimulátor růstu v jednom?

Co slepičí trus obsahuje

Průměrný slepičí trus obsahuje nejvyšší podíl základních živin ze všech hospodářských hnojiv. 16,5 % dusíku, 16 % fosforu, 8,5 % draslíku, 25 % vápníku a 34 % organických látek. Dusík podporuje růst zelené hmoty v rostlinách. Díky němu také probíhá fotosyntéza. Fosfor blahodárně působí na bohatou násadu květů a při pěstování zeleniny zaručuje velkou úrodu. Draslík je potřebný pro všechny zbývající aktivity v rostlině a vápník reguluje přenos vody a živin. Slepičí trus zahrnuje i širokou škálu stopových prvků zaručujících zdraví rostlin, jako je mangan, zinek, bór, měď, molybden, kobalt a železo. Také se v něm nachází množství mikroorganismů, jež zúrodňují půdu. Slepičí trus je jednoduše superpotravinou pro rostliny.

Průměrný slepičí trus obsahuje nejvyšší podíl základních živin ze všech hospodářských hnojiv. Zdroj: Synergic Works OU/Shutterstock.com

Hnojivo ze „slepičinců"

I když má mnoho zahrádkářů tento trus k dispozici po celý rok, často ho nepoužívají. Důvodem je jeho síla v čerstvé a koncentrované podobě. Proto nesmíte slepičí trus pouze nasypat ke kořenům - rostlina by se spálila a zahynula. Správně naředěný jej ale stromy, keře a další byliny ocení.

Zkvašený slepičí trus

Zředěný zákvas má univerzální využití, především pro pravidelné přihnojování zakořeněné zeleniny a ovoce jako je křen, rebarbora, chřest, ale i na živiny náročných rajčat, paprik, okurek, dýní nebo lilků. Zkvašené hnojivo ocení i ovocné keře a stromy v období do června až července nebo při péči v listopadu či brzy na jaře.

Slepičí trus na zahradu

Zákvas si připravíte snadno. Potřebujete sud a „slepičince". Sud umístěte kvůli zápachu do vzdálenějšího kouta zahrady, nejlépe do polostínu. Do čtvrtiny jej zaplňte slepičím trusem. Pokud pěstujete rostliny, které potřebují více draslíku, můžete přidat na 100 l obsahu 0,3 kg síranu draselného. Doplňte vodu až po okraj, zamíchejte a přikryjte. Nechte kvasit 1-2 týdny. Toto hnojivo obsahuje N:P:K v poměrů přibližně 2:1:3.

I když má mnoho zahrádkářů tento trus k dispozici po celý rok, často ho nepoužívají. Zdroj: Nature energy / Shutterstock.com

Jak často hnojit

Fermentovaný slepičí trus před každým hnojením desetinásobně zřeďte vodou. Hnojte po 4 až 21-denních intervalech. Roztok aplikujte vždy na vlhkou půdu, tedy po dešti nebo po mírné závlaze. Nalijte ho do brázd okolo stonků. 10 litrová konev stačí přibližně na 15 rostlin. Pokud chcete před zimou přihnojit dřeviny, zakopejte 1-2 kg čerstvého trusu na jeden metr čtvereční půdy. Buďte však opatrní. „Kuřince" nekombinujte s vápenným hnojivem. Jelikož zákvas velice nepříjemně zapáchá, nepoužívejte ho na pokojové rostliny nebo na květiny na okně v truhlíku či na terase.

Zdroj: www.zahrada.sk, www.ceskestavby.cz