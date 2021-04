Připravte se na boj se slimáky už začátkem jara, v létě si ušetříte starosti

Letos jsme se konečně dočkali pořádné zimy, a tak je šance, že část plžích vajíček zmrzla a škůdců bude na jaře méně. Spoléhat se na to však nedá. Promyslete už nyní v březnu, jakou strategii na ně zvolíte.

Mnozí zahrádkáři začínají klást slimákům pasti během června, kdy si všimnou prvních škod napáchaných na mladých vzrostlých rostlinách. To je už trochu pozdě. Plzáci a slimáčci se postupně líhnou zjara spolu s oteplujícím se počasím a v květnu se už mohou pářit. Když to stihnou a počasí jim přeje, mohou za jednu sezónu vyvést na svět rovnou dvě generace. Je tedy důležité, abychom je objevili včas a zlikvidovali ještě předtím, než začnou klást vajíčka.

Uklízet, nebo neuklízet?

Boj se slimáky bychom měli zahrnout do celkového plánu rozvržení a údržby zahrady. Někdo radí udržovat zahrádku čistou, bez kupiček listí, mulče, kamenů a volně válejícího se kompostu, kde slimáci najdou skrýš a je jim tu dobře. Jiní zahrádkáři propagují přírodní typ zahrad, které se bez hromádek dřeva a tlejících rostlin neobejdou. Doufají, že tím slimákům poskytnou dostatečnou hostinu a ti pak nebudou mít důvod šplhat na květiny a listovou zeleninu. Úkryty navíc slouží nejen slimákům, ale i dalším drobným živočichům, kteří naopak zahradě pomáhají. Často se tu ubytují i druhy, jež slimáky požírají - například ježci, střevlíci a užovky.

Slimáci dokážou zlikvidovat celou úrodu. Zdroj: Shutterstock.com

Rozhodněte se tedy dopředu, kterou cestou chcete jít, a zahrádku dobře naplánujte. Předpěstujte si a do obruby záhonů vysaďte rostliny, které slimáky odpuzují. Patří mezi ně aromatické bylinky jako levandule, kopr, šalvěj, tymián a pelyněk. Odradit by je měl i česnek a kopřivy. Není to ale stoprocentně spolehlivé, slimáci se mnohy pustí i do měsíčku lékařského nebo mladých afrikánů, které patří mezi tradiční odpuzovače škůdců.

Babské rady jsou zkrátka účinné jen do určité míry a někdy mohou být i kontraproduktivní. Například v pivní pasti se vám může utopit i hmyz, který na zahradě potřebujete. Pozor na pesticidy, jež mohou ohrozit nejen slimáky, ale také ptáky nebo domácí zvířata. Za bezpečné prostředky lze považovat granule na bázi fosforečnanu železitého, jako je Ferramol. Ten by neměl při náhodném požití uškodit ani domácím mazlíčkům, ani ježkům a žížalám. V dešti se nerozmočí a slimáky spolehlivě zahubí.

V každém případě je třeba zapojit i metodu klasickou, a totiž ruční sběr. Nejlepší je chodit na slimáky večer po dešti a sbírat je do kýble, který pak vynesete hodně daleko do lesa (slimáci se nešoupou zase tak pomalu, jak se tváří - některé druhy urazí za noc i 50 metrů!) anebo jim připravíte rychlou smrt spařením horkou vodou. Slimáci poslouží i jako skvělý doplněk stravy pro kachny a jinou drůbež.