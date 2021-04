Jak efektivně na slimáky: Vyrobte směs z věcí, které jsou odpadem z domácnosti

S bojem proti plzákům se vyplatí začít hned, jak je v jarní zahradě spatříte, aby se nestihli spářit a naklást vajíčka. Kromě ručního sběru existují i další metody, jak ochránit záhony před jejich invazí. K výrobě odpuzující směsi potřebujete jen suroviny, které máte běžně doma.

Při likvidaci plzáků (nesprávně často označovaných jako slimáci), především u nás nepůvodního plzáka španělského (Arion lusitanicus), bychom měli být opatrní, abychom hubícími prostředky zároveň neuškodili i půdě a dalším drobným živočichům, kteří jsou na rozdíl od plžů v zahradě prospěšní. Z tohoto hlediska je například krajně nevhodné použít kuchyňskou sůl. Na zasolení půdy nebudou dobře reagovat ani rostliny, nehledě na to, že solením plzákům připravíte zbytečně drastickou smrt. Sůl jejich tělíčka naleptá a pozvolna z nich vysaje tekutinu, až je zcela vysuší.

Plzák suchou slámu přelézá jen velmi nerad Zdroj: Shutterstock.com / agatchen

Nejhumánnější způsob ochrany záhonů představují mechanické zábrany, které plzáci nepřelezou. Doporučují se piliny, rozdrcené vaječné skořápky a skořápky z ořechů nebo také popel z dřevěného uhlí. Pás z těchto ingrediencí, klidně kombinovaných, by měl být široký aspoň 10 cm a skutečně obíhat záhon nepřerušeně ze všech stran. Počítejte ovšem s tím, že jakmile zaprší, namoklé piliny, skořápky i popel už nebudou pro plzáky představovat nebetyčnou překážku a budete muset sypat znovu.

V každém případě se vyplatí zkombinovat několik babských metod dohromady, abyste zvýšili pravděpodobnost jejich účinnosti. Plzáky tradičně odpuzuje lógr z kávy, hořčice a černý pepř. Přidejte tyto přísady do mechanické bariéry, ať máte jistotu, že plzáci cestu za šťavnatými zelenými lístky vzdají.

Ruční sběr plzáků představuje sázku na jistotu. Zdroj: Shutterstock.com

Na okraje zeleninových a trvalkových záhonů vysaďte byliny, které plžům nechutnají. Patří mezi ně bergénie, kontryhel, afrikán, měsíček, řeřicha, šalvěj, pelyněk, lichořeřišnice či levandule. Zázraky nečekejte přes noc. Potrvá klidně měsíc, než aromatické rostliny převezmou nadvládu nad půdou a okolím a stanou se vděčnými odpuzovači škůdců.

Plzák španělský a jeho vajíčka Zdroj: Pawel Beres / Shutterstock.com

Někteří zahrádkáři nedají dopustit na pivní past: do záhonu zapustí nádobku s pivem, plzáci do ní nalezou a už neutečou. Nevýhodou je, že takto můžete utopit i prospěšné broučky. Bezpečnější je proto varianta, kdy v půdě vyhloubíte mělký důlek a položíte přes něj prkno. Do pasti můžete vložit vlhký hadr nebo listí jako návnadu. Plzáci se tu budou večer rádi scházet a vy je jednoduše vysbíráte, aniž byste museli s baterkou obcházet celé záhony.

