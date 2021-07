Nejdrastičtější, ale nejúčinnější způsoby, jak se zbavit slimáků

Léto je tu a s ním i čas slimáků, kteří každoročně okupují naše zahrady. Nejen, že nevypadají na vaší udržované zahradě dobře, nechávají za sebou sliz, ale navíc hubí a ožírají vaše rostlinky včetně ovoce a zeleniny. To si přece nenecháte líbit! Vyrazte proti nim do boje.

Je jen málo zahrad, které mají to štěstí a slimáci se jim vyhýbají obloukem. Jde hlavně o ty zahrady, které jsou udržované, krásné, čisté, plné sluníčka a bez zbytečného nepořádku. Ve vlhku, stínu a chaosu si totiž tito škůdci libují.

Vy máte několik způsobů, jak se jich zbavit. Některé jsou poměrně drastické, ale myslete na to, že účinné. Slimáci si s vámi žádné servítky také neberou, takže je nelitujte a použijte některou z námi navrhovaných metod, jak je zlikvidovat.

Sbírejte je ručně

Dejte si každé ráno a v podvečer rozcvičku s kyblíkem a ručně je posbírejte. Je to to nejúčinnější, ale samozřejmě také nejnamáhavější řešení. Nejvíce jich vylézá z úkrytů večer a v noci, pokud si tedy pořídíte čelovku, můžete na jejich lov vyrazit i v tuto hodinu. Projděte všechna tmavá a vlhká místa, kompost, vysokou trávu, místa pod uloženými cihlami nebo dřevem, to jsou jejich oblíbené skrýše. Plný kyblík slimáků však nevyhazujte na zahradě, vrátili by se a škodili dál. Odneste je tedy daleko od zahrady a vypusťte nebo je dejte sežrat prasatům, pro ty jsou oblíbenou pochoutkou.

Máte pocit, že na slimáky na vaší zahradě nic nefunguje a stále vám požírají starostlivě vypěstované plody? Zdroj: Lisa-S /Shutterstock.com

Posypejte je solí

Slimáky nasbírané v kyblíku můžete také zasypat solí. Budete se možná divit, ale sůl je rozpustí a vy pak na kompost vylijete pouze jejich zbytky. Možná je to drastické, ale funguje to skvěle.

Nabodněte je na tyč

Pokud se cítíte jako lovec, pořiďte si tyč s bodákem a postavte se slimákům čelem. Slimáky nabodávajete na tyč nebo je krájete napůl rýčem či lopatou. Někdo je také zašlapuje. Na rozdíl od solení nebo topení se netrápí a jejich konec je rychlý.

Utopte je ve vodě

Když máte slimáky v kyblíku, zalijte je studenou vodou. Utopí se. Budou se však snažit zachránit a z kyblíku vylézet, proto se na to, pokud jste slabší povahy, nedívejte, není to nic příjemného. Lepší je spařit je horkou vodou, tím jejich skon urychlíte. Účinné je také použít sodovku nebo jar či mýdlo.

Zabraňte jim v přístupu k rostlinám

Udělejte před rostlinami plůtek, aby se k vaší zelenině a ovoci tito škůdci nedostali. Plůtek zapusťte do země cca 20 centimetrů, aby jej nepodhrabali a nepřelezli. Takovou slimáčí olympiádu jste ještě neviděli.

Pokud nic nefunguje, kupte jedovaté granule, které jim nasypte Zdroj: Shutterstock.com / Lisa S.

Otravte je chemií

Pokud nic nefunguje, kupte jedovaté granule, které jim nasypte. Chemické přípravky sice nejsou ideální, ale když už není zbytí, hodí se.