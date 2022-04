Jak ochránit rostliny před slimáky: Nejlepší jsou PET lahve límcem dolů

Slimáci jsou skutečně nepříjemnými škůdci na zahradě. Tipů a triků, jak se jich zbavit, anebo alespoň ochránit zeleninu před slimáky je celá řada. Znáte je? Sazeničky ochráníte i PET lahvemi límcem dolů!

Zdroje: www.nkz.cz, www.living.iprima.cz

Jak ochránit zahradu před slimáky

Slimáci nejsou jen nehezcí, jsou to především škůdci, kteří si rádi pochutnají na vašich salátech, ale i další zelenině. V některých oblastech byl minulý rok skutečně vydatný na výskyt těchto plžů a kdo má zahradu, pak ví, že boj s nimi není jednoduchý. Odborníci často podotýkají, že funkční ochrana před slimáky je především kombinací několika ochranných taktik, které zahrádkáři zvolí. A je z čeho vybírat, možností, jak se slimákům bránit, je skutečně mnoho. Co platí na slimáky?

Ochraňte záhony výsadbou

Slimáci vnímají vůně potravy, ale i rostlin, které je odpuzují na vzdálenost zhruba 40 cm. Chcete-li je odlákat od záhonů, můžete vyzkoušet pěstování některých rostlin. Slimáci se vyhýbají oměji, rozchodníku, orlíčku, bergénii či kontryhelu. Z běžných zahradních květin je to levandule, šalvěj, měsíček, tymián nebo také hortenzie a pivoňka.

Na druhou stanu slimáky láká například aksamitník čili afrikán. Neváhejte proto a nastražte slimákům v blízkosti afrikánů past.

Postavte slimákům překážku! Zdroj: Profimedia

Záhony ochráníte i pastmi, granulemi či nepřáteli slimáků

Slimáčí pasti mohou být různé, ale jednou z nejoblíbenějších je pivní past. Slimáky pivo neobyčejně láká a skutečně za ním s radostí naskáčou do nádoby, kterou zapustíte trochu do země, aby nemuseli překonávat překážky na cestě za vlastním koncem.

Další možností jsou návnady. Ty jsou nebývale účinné, slimákům vyloženě chutnají a jsou všude k dostání. Je jich celá řada a jejich použití je skutečně jednoduché. Granule můžete rozsypat po záhoně, ale také do míst, kde se slimáci obvykle zdržují.

Existují ale i biologické prostředky, jako jsou parazitické hlístice, které jednoduše slimáka a celou blízkou populaci zničí a s úhynem hostitele nakonec samy také zahynou.

Překážky, které ochrání před slimáky

Důležité jsou také fyzické překážky. Mezi takové rozhodně patří materiály, které lze rozsypat v okolí zeleniny. Slimákům vadí v pohybu kamenná moučka, vápno, dřevěný popel, ale také roztlučené skořápky z vajec, čistý písek nebo různé další překážky. Také úprava zahrady a záhonů je důležitá a hraje roli v ochraně vaší úrody. Obrubníky záhonů či plůtky jednoznačně ztíží slimákům pohyb po zahradě. Pokud máte vyvýšené záhony, pak je zakončete plechovým límcem, který je otočený směrem dolů. Esteticky taková překážka neruší, a přeci pomůže proti dotěrným slimákům.

Plastovou láhev můžete použít více způsoby. Zdroj: Profimedia

A konečně také PET lahve límcem dolů!

Také obyčejné PET láhve se osvědčily a lze je použít mnoha způsoby. Pro slimáky je překonání ostré hrany uříznuté PET lahve nepřekonatelný problém. PET lahvemi ochráníte semenáčky individuálně, ať už jimi rostlinu zakryjete lahví s uříznutým dnem, anebo semenáčku nasadíte límec. Polovinu PET lahve můžete navléknout na rostlinu tak, aby byla lahev hrdlem zapíchnutá do půdy. Ostrou hranu uříznuté lahve můžete ještě nastříhat, aby bylo případné slimákovo lezení dovnitř ještě komplikovanější.

Taky se nabízí možnost, uříznout s lahve jen plastovou obruč, kterou posadíte okolo rostliny. Vše záleží jen na tom, jak velké budou chráněné rostliny a jakou velikost PET lahví máte k dispozici.