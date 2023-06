Zkušení zahradníci slimáky nevraždí. Sbírají je a dávají na kompost. Proč?

Slimáci a plzáci sužují naše záhony rok co rok a každý zahrádkář si musí najít nějaký způsob, jak jim čelit. Protože to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, často zahrádkáři kombinují dva různé způsoby, díky nimž jsou schopni zredukovat populaci plžů na únosné minimum.

Zdroje: www.potravinovezahrady.cz, urobsisam.zoznam.sk, www.envic.cz Jak likvidovat slimáky na zahradě? I vy si můžete vzít na pomoc chemii a různé překážky jako jsou skleníky, plůtky, ochranné měděné pásky, mulč či jiná drť. Dál také může pomoci výsadba repelentních rostlin, drůbež, ptáci z okolí i živočichové, kteří se slimáky živí, či biologické zbraně v podobě parazitických hlístic. Toto velmi široké téma pro vás shrnula autorka ze Zahrady zdraví, která se podělí o více než 20 doporučení, jak se zbavit slimáků. Mohou být slimáci i užiteční? Slimáci a plzáci jsou jednoduše škodná. Nebo ne? K problému se slimáky, kteří si rádi pochutnávají na naší zelenině i okrasných rostlinách se můžete postavit docela jinak. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zbavit zahradu slimáků, je jejich sběr. Jenže co pak s nimi? Sypání solí, přelévání horkou vodou nebo kávou je poměrně nechutné a pro mnohé nepříjemné řešení. Odhodit slimáky za plot je zbytečné, jelikož dokážou urazit za noc i 50 metrů, a proto byste je museli vzít na výlet hodně daleko. Další možností je přemístit slimáky na kompost. Toto řešení dává smysl jen v případě, že z něj nemohou uprchnout a budou se tak muset více či méně dobrovolně podílet na zpracování a rozložení kompostu. Ale pozor, bude je zajímat jen čerstvá zelená hmota, samotný kompost či již tlející organické zbytky pro ně nejsou zajímavé. Na sbírání slimáků se vybavte rukavicemi. Zdroj: Profimedia Je kompost řešení? Nutno dodat, že se budou slimáci v kompostu také množit. Pokud je tento způsob vypořádání se se slimáky pro vás schůdný a možný, rozhodně jejich apetitu využijte ve váš prospěch a na konci sezony plže zlikvidujte třeba zmiňovanými hlísticemi, které vyhubí jen plže a jsou zcela ekologické. Použití slimáků na kompostu je určitě možné, ale nedá se jednoznačně říct, čím tenhle nápad skončí. I když je to metoda, kterou někteří již používají, těžko říct, jestli je možné jednoduše slimáky na kompostu udržet, či zda tím nevznikne větší problém. To může být patrně velmi individuální. 6 Čtěte také: Pilatka třešňová: Víme, jak před ní ubránit vaše stromy Čtěte také: Známý sladký nápoj je fantastický likvidátor škůdců i plísně. Málokdo to ví