Slimáky nemusíte vraždit, uzavřete s nimi dohodu. Stačí k tomu starý pomeranč

Slimáci jsou v posledních letech postrachem všech zahrádkářů a čím dál větším problémem. Jarní vlhké teplé počasí přeje všem prvním zelenajícím se plodinám, což je ovšem ráj i pro přemnožené slimáky. Dokáží se na zahradě velice rychle rozšířit a bohužel někdy zlikvidovat i celou úrodu. Připravte se proto na ně včas a ochraňte před nimi letošní sklizeň. Pokud jste zastánci přírodních postupů, máme pro vás hned několik tipů.

Nejúčinnější je manuální sběr

Přestože se jedná o poměrně pracnou metodu, je nejefektivnější. Je nutné ji však vykonávat opakovaně. Nejlépe sbírejte slimáky hned po ránu, v tu dobu jsou totiž nejlépe k nalezení. Vyšší teploty v průběhu dne nutí slimáky zalézat do podzemních skrýší. Pochytané slimáky vždy odneste do volné přírody co nejdále od vaší zahrady.

Pomeranč vám poslouží jako praktický lapač na slimáky. Zdroj: Shutterstock

Chytejte slimáky do pomeranče

Pokud vám doma občas zbydou pomeranče, které už za moc nestojí, určitě je jen tak zbytečně nevyhazujte. Raději z nich udělejte na slimáky návnadu, do které je chytnete. Rozkrojte plody na dvě poloviny, část dužiny trošku vydlabejte, aby měli slimáci kam vlézt a takto připravené je rozřízlou stranou rozložte na inkriminovaná místa. Druhý den jen sesbírejte slupky i s pochytanými predátory a zlikvidujte je jako v předešlém případě.

Zkuste trik s okurkou

Se slimáky vám může pomoci i obyčejná okurka. Pár pokrájených plátků položte na hliníkovou podložku, postupně dojde k chemické reakci s výpary, které slimáky dokonale odpuzují. Určitě se nemusíte obávat, že by se vaší zahradou linul nepříjemný zápach, to vůbec ne! Člověk tuto reakci čichově vůbec nevnímá.

Použijte česnek

Pokud chcete, aby vaše vypěstovaná zelenina skončila u vás na stole, ne v útrobách slimáků, použijte další biologickou zbraň - česnek. Obsahuje totiž obrannou sloučeninu allicin, která tyto plže odpuzuje.

Rozdrťte 2 hlavičky česneku a uvařte je v 1 l vody. Koncentrát nechte dostatečně vychladnout a zřeďte jej 4 l odstáté vody. Připravenou směsí pak 1x týdně zalévejte ohrožené záhony, nejlépe vždy večer. Slimáky to většinou odradí před útoky.

Z česneku si můžete vyrobit odpuzující roztok. Zdroj: Shutterstock

Vysaďte správné rostliny

Stejně jako slimáky odpuzuje česnek, mohou vám svým aroma udělat podobnou službu některé rostliny. Můžete je do inkriminovaných míst vysázet, anebo utržené položit. Zachrání vás voňavá levandule, která je i nádherným dekorativním prvkem. Pomáhají i levandulové listy, které jsou pokryté jemnými chloupky, jež predátorům brání v dalším rozšiřování.

Slimákům nevoní ani lichořeřišnice. Její oranžovožluté květy mají silně pronikavou vůni, která slimáky dráždí natolik, že se jí vyhýbají obloukem. Výborně fungují i květy a listy řebříčku, které obsahují pro toto zvíře silně odpuzující aromatické silice. Využít můžete také oblíbenou trvalku našich babiček, plamenku nebo černuchu neboli černý kmín.

