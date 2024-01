Kdo by si nedal lahodný a osvěžující okurkový salát? Většina z nás pro jeho přípravu (nebo i při jiném využití okurek v kuchyni) tuto zeleninu raději oloupe a slupky vyhodí. To je ale velká škoda, protože se dají využít k mnoha účelům. Nevěříte?

Slupky z okurek se samozřejmě dají bez problémů konzumovat. Tedy alespoň ty z vlastní zahrádky, u kterých si můžeme být jisti, že nejsou napuštěny chemikáliemi, jež mají déle zachovat čerstvost nebo odradit škůdce. Domácí okurky bychom tedy loupat vůbec nemuseli, pokud se k tomu ale nakonec přece jen rozhodneme, určitě je nevyhazujte, poděkujete za to sami sobě.

Vypěstujte si nejen výborné okurky, ale i vlastní hnojivo a repelent. Jak na to poradí i video na youtubovém kanálu Zahrada pro radost:

Na pití i hydrataci pokožky

K čemu se dají slupky z okurek bez problémů a s úspěchem využít? Lze jimi například jednoduše ochutit docela obyčejnou vodu na pití, stačí slupky na chvíli vložit do džbánu s chladnou vodou a letní osvěžení je na světě. To ale samozřejmě není všechno, už naše babičky velmi dobře věděly, že okurkové slupky pomáhají v péči o pleť a dokázaly si vyrobit vlastní hydratační masku. Můžeme si buď jednoduše na obličej rozložit plátky slupek, nebo je rozmixujeme třeba tyčovým mixérem a vzniklou “kašičku” si pak naneseme na pleť. Ještě lépe bude fungovat, spojíme-li vše několika lžičkami bílého jogurtu nebo tvarohu.

Výživa pro rostliny

V možnostech využití zdánlivě zbytečného okurkového odpadu ale stále ještě nejsme u konce. Už jsme se zmínili o okurkovém nápoji, který osvěží rodinu i návštěvu, zvláště v horkých letních dnech. Necháme-li ale slupky louhovat ve vodě déle, ideálně alespoň pět dní, vznikne vynikající přípravek pro podporu růstu pokojových rostlin. Pokud jim dopřejeme okurkovou zálivku jednou až dvakrát do měsíce, budeme se brzy divit, že jim nestačí květináč.

Spalte je, pomůžete rostlinám

Budeme-li chtít okurkovými slupkami hnojit rostliny, můžeme si je dokonce velmi dobře uchovat “na horší časy”. Je to jednoduché. Materiál, který bychom jinak vyhodili, necháme usušit třeba venku na sluníčku. Jakmile bude skutečně suchý, můžeme se pustit do další fáze přípravy hnojiva, které vydrží opravdu hodně dlouho. Suché slupky dáme nejlépe do kovové nádoby a spálíme. Popel pak výborně poslouží i po několika měsících, aniž bychom se museli strachovat, že se zkazí.

Slupky vás zbaví mravenců

Nejen rostliny jak v květináčích, tak i na záhonech, ale i my sami jistě oceníme repelentní schopnosti okurkových slupek. Ať už je vložíme přímo do půdy na zahradě nebo rozložíme na místa, kudy se do domu dostávají mravenci, můžeme si být jisti, že tyto drobné živočichy spolehlivě odradí alkaloid, který je v okurkách obsažen.

Jak je vidět, při správném uvažování nemusíme v domácnosti vyhazovat opravdu téměř nic. Nejen že je škoda nevyužívat dary přírody, které se samy k využití nabízejí, ale také můžeme tímto způsobem ušetřit spoustu peněz.

