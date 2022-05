Chutná jako maggi a vadí komárům. Co to je? Léčivý smil! Pěstovat ho je snadné

V případě, že milujete chuť kari a maggi, máte možnost si vypěstovat rostlinu, která bude 2 v 1. Jmenuje se smil italský a bude voňavým doplňkem vaší zahrady. Výborně chutná, ale i léčí.

Smil italský (Helichrysum italicum)

Říká se mu také maggi bylinka nebo kari a jedná se o léčivou trvalku. Smil italský nepochází z Itálie, jak by se mohlo zdát z jeho názvu, ale je původem z Turecka. Rostlině se velice dobře daří v celém Středomoří, v některých oblastech Asie a také v Malajsii, kde roste volně v přírodě.

Vzhledem velice připomíná kombinaci rozmarýnu a levandule a stejně jako ony se využívá s oblibou v kuchyni při vaření jako koření. Jeho aroma je totiž dokonalé a nejvíce je z bylinky cítit v období květu a po dešti, kdy se vám bude vůně smilu doslova šířit zahradou.

Smil italský je stálezelená keříkovitá rostlina, která dorůstá do výšky okolo 60 cm a do šířky až 90 cm. Zdroj: shutterstock.com

Kompaktní roztomilý keřík

Smil je stálezelená keříkovitá rostlina, která dorůstá do výšky okolo 60 cm a do šířky až 90 cm. Jeho jemné dlouhé a úzké lístky mají zajímavý stříbřitý odstín a jsou neskutečně dekorativní, proto se rostlina řadí i mezi ty okrasné. Velmi výrazné je i žluté květenství, které na zahradách vyniká hlavně na skalkách a podél cestiček. Smil se hodí i pro pěstování v nádobách, kde mu to velice sluší v kombinaci s dalšími rostlinami či bylinkami.

Vyberte pro smil slunnou lokalitu

Smil vám bujně poroste všude tam, kde bude dostatek slunce a tepla. Ocení suché a vzdušné místo, kde vám pokvete celé léto a vytvoří doslova hustý polštářovitý porost.

Neříká se mu nadarmo „nesmrtelka"

Rostlina je zároveň mrazuvzdorná a zvládne i naši mírnější zimu. Teploty pod mínus 17 °C smilu už moc nevyhovují, a tak byste ho v případě tuhé zimy měli raději zazimovat nebo přikrýt ochrannou textilií. Samotné kořeny by možná přežily, ale nadzemní část by pravděpodobně omrzla.

Půda a zálivky

Smil má rád stanoviště s propustnou písčitou půdou. Zálivku vyžaduje pravidelnou, ale mírnou. Na přemokření je velmi citlivý a hrozí napadení plísní šedivou. V zimních měsících je třeba zálivku omezit.

Smil je i léčivka

Bylinka se velice často využívá při léčbě bronchitidy a přidává se do inhalací. Čaj ze smilu zase dobře prospívá průduškám. Je možné využít květy i lístky. Smil skvěle funguje i jako blahodárná součást masážních, koupelových či aromaterapeutických olejů s mnoha příznivými účinky na lidský organismus. Smil je antibakteriální a antialergický, při artritidě a revmatismu působí protizánětlivě a výborně připívá k léčbě hematomů a jizev. Během menstruace tlumí bolestivé křeče, podporuje tvorbu žluči a stimuluje činnost jater.

Smil je často součástí koupelových a masážních olejů, které mají uklidňující charakter a jsou výborné na únavu, nespavost a stres. Regenerační účinky olejů obsažených v květech našly své využití v kosmetice, kde se často nacházejí v prostředcích proti vráskám a volným radikálům.

Kde všude můžete smil využít

Stříbřité listy můžete použít jako skvělé dochucovadlo do polévek, dušeného masa, zeleniny a rýžových i těstovinových jídel. Smil je ale výborný i v marinádě na grilované maso. Dokonce si můžete vyrobit vlastní domácí maggi. Stačí, když necháte smil louhovat v oleji na sluníčku po dobu 14 dnů a pak dochutíte špetkou cukru.

Ze smilu si snadno vyrobíte domácí maggi. Stačí, když necháte smil louhovat v oleji na sluníčku po dobu 14 dnů a pak dochutíte špetkou cukru. Zdroj: shutterstock.com

Štvou vás otravní komáři a další hmyz? Zavěste kytičku smilu do kuchyně či na pergolu na zahradě a budete mít klid. Stejně tak jej můžete vložit do skříně s oblečením, kde bude dokonale odpuzovat moly.

