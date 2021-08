Nejúčinnější zbraň na šneky a slimáky: Malé domácí jezírko, tvrdí expert

Slimáci i šneci jsou nekonečným tématem zahradnických pořadů a magazínů. Je vůbec možné zbavit se jich jednou pro vždy? Poslyšte, jak se k likvidaci slimáků, ale i zahradních šneků staví britští zahradníci a experti na bio zahrady.

Likvidace škůdců jinak

Pokud sledujete britské pořady o zahradničení, možná jste si už všimli trendu, který tamní specialisté i majitelé zahrad razí. Na rozdíl od českých zahrádkářů se snaží přilákat do zahrad i předzahrádek veškerou havěť z okolí. Dělám si trochu legraci, ale je to tak. Britové často touží po opravdovém životě na svém kousku zeleně a to má, samozřejmě, svá pro i proti. Pokud vybídnete ptáky a drobné živočichy k pobytu na vašem pozemku, odmění se vám i likvidací mnohých škůdců. Mezi ty opravdu nepříjemné patří plži. Slimáci, šneci a plzáci decimují nejen zeleninu, ale i naše nervy. Jak jim čelí experti na bio zahrady?

Se slimáky si poradí i přirození nepřátelé. Ubytujte je u vás na zahradě. Zdroj: Ja Crispy / Shutterstock.com

Britové nelikvidují, ale budují

Experti radí přírodní cestu a doporučují v zahradě stavět. Ptáte se, co vlastně Britové v zahradách budují? Jsou to nejrůznější jezírka, budky, hmyzí domky a útočiště lákající ptactvo i živočichy do zahrad. Důvodů je mnoho. Jejich pojetím upouštějí od vyhánění života za hranice pozemku, a naopak jej zvou k přestěhování do blízkosti nebo přímo na zahradu. Rozvíjejí ekosystém i na svém pozemku a vědí, že většina prostředků k hubení nepříjemné škodné neblaze ovlivní i okolí.

Ptáci i hmyz milují slimáky a šneky

Kromě kosů, kteří jsou otravní hrabáním v záhonech, od slimáku a šneků pomůžou i drozdi a sýkorky. Na přemnožených plžích si také pochutnají rejsci, krtci a ježci. Ježkům Britové s radostí budují tunely, aby se mohly do zahrad dostat pod plotem nebo zídkou. Překvapivě i hmyz hraje významnou roli v likvidaci plžů. Na slimácích si pochutnávají i různé druhy střevlíků, svižníků či pavouků.

Hmyzí hotely mohou mít opravdu mnoho rozdílných podob. Zdroj: House of Media / Shutterstock.com

Slimáky a šneky čeká v jezírku nepřítel

Na co jezírko? Zahradní jezírko nebo rybníček přiláká obojživelníky. Skokani i ropuchy si na slimácích smlsnou a vám pomohou od nechutného škůdce. V Británii jsou žáby velmi rozšířené, a tak není nutné nasazovat je do vodní nádrže uměle. Obojživelníci si cestu k vodě najdou. Pokud toužíte po zahradě bez jedů a nástrah, pak právě žáby by mohli být vítaným spojencem a cestě k redukci slimáčí populace.

Jezírko může obývat i skokan zelený. Zdroj: TeleMakro Fotografie / Shutterstock.com

