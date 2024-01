Chcete se v letošní sezóně dočkat na zahradě krásné zelené oázy? Tak to byste měli vědět, co neopomenout v péči právě teď v zimě, kdy často padá i sníh.

Pokud se někdo domnívá, že zahrada během zimy jen spí a nepotřebuje žádnou péči, je na omylu. Ve chvíli, kdy teplota vzduchu klesne k nule, déšť se postupně mění ve vločky a mnohdy nastává hustá chumelenice. Svou bílou peřinou pak přikryje celou zahradu. Je pravda, že některým rostlinám se pod ní příjemně odpočívá jako například trvalkám i dvouletkám, ale pro některé je naopak jistou zátěží a ohrožením. Jak tedy nejlépe pečovat o zahradu v mrazech a sněhu?

Jak na pěstování zeleniny ve skleníku na podzim a v zimě? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Aby sníh chránil, ale nepoškodil

Sníh je pro zahradu ve skutečnosti velmi potřebný a užitečný a chrání rostliny před nízkými teplotami. Holomrazy jsou pro ně totiž nepříjemné. Vlhká půda promrzá rychle a hlouběji ke kořenům a rostliny s mělkými kořeny mohou snadno vymrznout. Deseticentimetrová pokrývka snižuje mráz o pět centimetrů a pod půlmetrovou vrstvou sněhu přežijí rostliny i třicetistupňové mrazy, a to dlouhodobě.

close info Lucie Peukertová zoom_in Sníh je pro zahradu ve skutečnosti velmi potřebný a užitečný a chrání rostliny před nízkými teplotami.

Co odborník na zahradu

Britský odborník na zahradu Chris Bonnett však dodává: „Aby vaše zahrada přežila zimu, je důležité udělat i určitá preventivní opatření, včetně zakrytí křehkých a citlivých rostlin, a také některých keřů a stromů.“ Proto je nutné před zimou nebo před výstražnou předpovědí počasí o velkých přívalech sněhu tyto druhy zakrýt. Použít můžete zahradnické rouno, které lze opatřit ve velkém balení a nařezat ho dle požadovaných velikostí. Na větší keře a stromy můžete použít běžnou pytlovinu a menším rostlinám poskytnou dostatečnou ochranu i obráceně položené květináče nebo kyblíky.

close info Profimedia zoom_in Vlhká půda promrzá rychle a hlouběji ke kořenům a rostliny s mělkými kořeny mohou snadno vymrznout.

Dostatek vláhy

Jakmile napadne větší množství sněhu, můžete ho přihrnout na záhony. Nejenže jim dá vrstva bílé nadílky náležitou ochranu před mrazem, ale dodá i dostatek vláhy. Pokud je zima suchá a o vláhu se nepostará sníh, měli byste některé rostliny dle druhu zalévat. Týká se to například neopadavých keřů, které by nikdy neměly vyschnout. Zavlažujte nejlépe vždy kolem poledne, v tu dobu je nejtepleji a voda se stihne do večera vsáknout, než klesne teplota pod nulu.

Pozor na zatěžkané větve

Chris Bonnettdále zdůrazňuje: „Je také důležité setřást přebytečný sníh z větví, mohl by je zdeformovat nebo i zlomit svou tíhou.“ Stejně tak doporučuje přemístit na chráněné místo i rostliny v květináčích, případně nádobu i zateplit obalem.

Zdroje: www.express.co.uk, www.abecedazahrady.dama.cz, www.novinky.cz