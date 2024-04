Čeho je moc, toho je příliš! Vypadá vaše terasa takto? S tím už je potřeba něco udělat a nebojte se, určitě se najdou způsoby, jak si práci ulehčit. S mechem zatočí obyčejné věci z kuchyně. Jen je třeba vědět, po čem sáhnout, abyste se zbavili mechu na vaší terasy.

Trápí vás mech?

Vypadá váš balkon nebo terasa jako z pohádky z mechu a kapradí? Za určité situace je mech jistě hezký a na zahradních dekoracích si jej někteří i pěstují, nicméně na terase domu opravdu nemá co dělat, pokud není součástí osázeného květináče s bonsají. Jak se mechu zabavit? Není to těžké a docela postačí několik aplikací domácího spreje.

Jak jednoduché! Autor příspěvku z YouTube kanálu Dri Pak vám ukáže, jedinečný způsob, který je téměř bez práce. Podívejte.

Jak soda zničí mech na vaší terase?

V kratičkém příspěvku jste viděli, že stačí sodou posypat terasu a za pár dní je po mechu. Pokud chcete použít sodu i na stěny nebo vertikálně položenou dlažbu schodů, smíchejte sodu s troškou vody a vytvořte tak pastu. Tu rozetřete po povrchu a především tam, kde je hodně mechu a nechte zaschnout.

Jak je možné, že obyčejná jedlá soda zničí mechy na terase? Je silně zásaditá a mech vyžaduje kyselé prostředí. Proto už radikální změna pH mechu škodí. Navíc poprašek sody vytáhne z mechu veškerou vodu, takže jej v podstatě dehydratuje. Díky tomu mech zcela uschne i v místech, kde je stabilní vlhkost a mechu se zde výborně daří. Dostane se dobře nejen na povrch dlažby, ale i do spár.

Soda je navíc levný prostředek, který má velmi široké použití v domácnosti i na zahradě. Proto je nyní k zakoupení také ve velkých baleních. Soda je také v malém množství v kypřicím prášku.

Soda je multifunkční a velmi levný prostředek, který vám pomůže s mechem, ale i úklidem domácnosti.

Další možnosti, jak se zbavit mechu

Pokud jde o čištění dlažby a likvidace mechů, můžete použít i řadu dalších způsobů, ale každý má nějaké nevýhody. Mechy lze docela snadno odstranit pomocí vysokotlakého čističe. Vapkou sice odstraníte mechy a také nečistoty, ale často používaný tlak a voda mohou na některé měkčí materiály působit erozivně.

Na plevely i mech lze použít například také bělidlo. To je jistě velmi účinné nejen proti nechtěné zeleni, ale je to chemikálie, která navíc nesmí přijít do styku se dřevem, přírodním kamenem či betonem. Na těchto materiálech může bělidlo zanechat skvrny, napomoci jeho rozkladu či degradaci kvality.

Mech i plevely lze hubit také horkou vodou, nicméně velké rozdíly teplot mohou některé povrchy poškodit. Proto pokud zvolíte vroucí vodu, snažte se ji aplikovat pouze do spár na nechtěnou zeleň.

A pak je tu samozřejmě všelijaká chemie. Je rozhodně účinná, ale také drahá a často neekologická, i když se jistě najdou i výjimky.

