Smíchejte pár běžných surovin a zbavíte se trávy ve spárách mezi dlažbou

Pletí záhonů se nevyhne žádný zahrádkář. Plevel a tráva se ovšem často dostanou i do míst, jako je dlažba. Většina zahrádkářů je pak vytrhává ručně, anebo sahá po chemických pomocnících, což není zcela ideální. Zkuste si vyrobit naprosto přírodní postřik a zbavte se trávy mezi dlažbou rychle, efektivně a bez chemie.

Semínka vítr zanese do všech koutů a tráva proroste kde čím. Nevyhne se ani spárám mezi dlažbou, kde nepůsobí zrovna esteticky a je nutné se jí zbavit. Většina zahrádkářů se uchýlí ke staré dobré klasice, tedy ručnímu pletí, což může být na chvíli efektivní způsob, ale je časově i fyzicky náročný. Druhou volbou je chemie, ale kdo by rád na své zahradě používal pesticidy. Naštěstí lze na plevel prorůstající dlažbou vyzrát i přírodní cestou. Pojďte se podívat, jak.

Smíchejte několik ingrediencí

Likvidátor plevele si vyrobíte doma snadno z běžně dostupných surovin. Nemusíte tedy dělat žádný speciální nákup a ušetříte peníze i svou zahradu. Jak na to, se podívejte na videu:

Ocet je všestranný pomocník a síla kyseliny octové se na plevelnaté rostliny hodí. Kombinace čisté vody, prostředku na mytí nádobí, soli a právě octa vytvoří jeden z nejúčinnějších likvidátorů plevele, kterým nijak nezatížíte zbytek zahrady. Směs jednoduše přelijte do rozprašovače, nastříkejte tam, kde je potřeba, a nechejte zhruba 4 hodiny působit. Tráva a ostatní plevel pak půjdou odstranit velmi snadno.

Jde to i vodou

Kromě účinného postřiku vám přinášíme ještě pár tipů navíc. Zbavit se nechtěného plevele můžete ještě čistším způsobem. Obyčejnou vodou. Jediné, co musíte udělat, je přivést ji k varu. Jakmile voda začne vřít, polijte jí plevelem zasažená místa. Nechte je zaschnout, pak už jen vytahejte plevel ven. Vroucí voda důkladně spálí kořeny rostlin i se semeny, takže působí i preventivně proti opakovanému zarůstání.

Plevel můžete polít i horkou vodou. Ta rostliny spálí i s kořínky, takže je odstraníte velmi snadno. Zdroj: Shutterstock

Spojte čistotu s údržbou

Spousta zahrádkářů má doma wapku na čištění povrchů. Vysokotlaký čistič se hodí nejen na mytí auta, fasády nebo dlažby. Dokáže vyvinout tlak až 130 barů. Až se tedy příště pustíte do čištění dlažby, vezměte to skutečně důkladně. Zaměřte se nejen na jednotlivé kostky, ale namiřte proud vody i pěkně mezi spáry. Tlak dostane plevel pryč. Jediné, co byste pak měli udělat, je zasypat spáry pískem.

Úplně opačná strategie je vysadit mezi dlažbu krásně kvetoucí rostliny a nesnažit se rosltiny za každou cenu vyhubit. Zdroj: Vladimir Konstantinov / Shutterstock.com

Jděte přírodě naproti

Mezi účinné likvidátory plevelu patří ještě alkohol nebo obyčejný líh, který můžete na konkrétní místa aplikovat.

Ale můžete zvolit úplně opačnou cestu a s přírodou nebojovat. Naopak, běžte jí naproti a do spár a kolem dlažby vysaďte nebo vysejte drobné, krásně kvetoucí rostlinky, jimž příliš nevadí sešlapávání a nemají tendenci se příliš rozrůstat. Vytlačí trávu a vy bude přírodě zase o kousek blíž.

