Hledáte způsob, jak ozvláštnit a zkrášlit svou zahradu? Vytvořte si na ní originální spirálovité skalky.

Toužíte v zahradě po malé nenáročné změně, která ji vizuálně pozvedne o level výš? Neváhejte a vybudujte si kromě běžných záhonů, které již máte, také skalku ve tvaru spirály. Jedná se o značně zajímavý prvek, který jen tak žádné oko nepřehlédne. Využijte ho například k pěstování mnohých bylinek, trvalek i dalších atraktivních rostlin.

Vše je na vaší fantazii a možnostech

K výrobě spirálovité skalky lze využít mnoho materiálů, můžete zužitkovat například nepotřebné kameny, staré cihly, ale i dřevo. Lze je pouze vyskládat nebo z nich vytvořit menší zídku, kde budou také volné škvíry, které mohou být budoucím domovem pro užitečný hmyz.

Zvolte vhodné místo

Výhodou spirálovité skalky je fakt, že nezabere moc místa, ale dá se na ní pěstovat poměrně dost rostlin. V záhonu by vám stejné množství zabralo mnohem více prostoru. Zároveň půjde o výrazný dekorativní prvek, který oživí jakékoliv místo.

Spirálovitá skalka by měla být na slunném místě, kde budou mít rostliny dostatek světla. Zvolená lokalita se odvíjí také podle toho, jakými rostlinami ji budete chtít osázet a na jejich konkrétních požadavcích.

Skalková spirála je perfektní pro pěstování bylinek.

Vytvořte si základní vizi

Jakmile si ujasníte, kde bude spirálovitá skalka umístěná a co na ní budete konkrétně pěstovat, namalujte si na papír podrobný plánek. Mnohem lépe se vám bude dílo realizovat.

Začněte přípravou terénu

Na konkrétní ploše si udělejte nejprve pomocí provázku kruh o potřebném průměru. Když budete chtít skalku budovat i do výšky, myslete na to, že když budete chtít dosáhnout výšky například 1 m, měl by mít kruh průměr kolem 2 m.

Místo se vám bude lépe vysazovat a ve výsledku bude mnohem atraktivnější. Po označení místa odstraňte všechny drny a náležitou vrstvu půdy.

Tvořte spirálu

V tento moment si na plochu vyskládejte základní vrstvu kamenů do tvaru spirály, kterou jste si vymysleli. Bude určovat její celkový tvar. Zvolený materiál na sebe vyskládejte tak, aby byla jeho vrchní plocha nakloněná ke středu spirály. Pokud chcete, můžete jednotlivé kusy spojit pomocí malty.

Vytvořte podmínky pro rostliny

Když máte spirálovou skalku hotovou, je potřeba ji vyplnit náležitou zeminou vhodnou pro rostliny, kterými ji chcete osázet.

K výrobě spirálovité skalky lze využít mnoho materiálů, můžete zužitkovat například nepotřebné kameny, staré cihly, ale i dřevo.

Pár tipů na závěr

Skalková spirála je perfektní pro pěstování bylinek. Velikou výhodou spirálovitého tvaru je možnost pěstovat rostliny s různými nároky na vlhkost a množství slunečního světla na jednom místě.

V horní části vysaďte suchomilné bylinky jako je například rozmarýn, tymián, levandule či šalvěj. Směrem dolů přibývá stínu a vlhkosti, proto tam vysaďte například petržel, mátu, kopr nebo meduňku.

