Blíží se doba, kdy budeme vysazovat rajčata na zahradu. Většina zkušených pěstitelů sice čeká na dobu po tak zvaných zmrzlých, tedy na polovinu května, ale někteří se odhodlají i k dřívějšímu termínu. Výsadbou ale péče o rostlinky nekončí, naopak teprve začíná...

Vlastní rajčata, která opravdu uzrají na sluníčku a můžeme je nechat na keři až do posledního okamžiku, rajčata, která necestují přes půl Evropy a navíc jsou šťavnatá a chutná – takovou pochoutku si jistě přeje většina z nás.

Není to tak velký problém, kdo nemá zahradu, může se pokusit vypěstovat si třeba alespoň balkonový keřík a jde to dokonce i za oknem v truhlíku. Jedno ale mají všechny takové rostlinky společné. Vyžadují naši péči, bez které bude úroda mnohem chudší. Co je tedy důležité?

Listy ano, ale s mírou

Každá rostlina potřebuje ke svému životu listy, aby se mohla zásobit potřebnými látkami pro svůj růst, vývoj a následně také tvorbu plodů.

Stejně je to samozřejmě i u rajčat, ale měli bychom si uvědomit, že i tady všeho moc škodí, tedy alespoň v případě, kdy chceme, aby se keříky soustředily na vývoj plodů více, než na růst nových zelených částí. Proto zkušení zahrádkáři rajčata pravidelně protrhávají a zbavují je takzvaných “vlků”.

V polovině vegetace

Protrhávání listů rajčat je důležité hned z několika důvodů, které se liší podle vegetačního období. Přibližně v polovině sezóny bude důležité odstranit listy, které rostou pod prvním trsem rajčat. Tím pomůžeme rostlině, která tak může více energie soustředit právě na růst plodů.

V tomto období také odstraníme všechny malé výhonky, které se objeví v paždí listů, tedy v místech, kde listy vyrůstají z centrálního stonku. Tyto výhonky vypadají jako malé samostatné rostlinky a rajče zbytečně oslabují. Tuto akci budeme muset v průběhu dalších týdnů několikrát zopakovat, vyrůstají stále nové.

Pusťte k nim světlo a vzduch

Kromě posílení rostliny se po protrhání listů dostanou sluneční paprsky i na místa, kam by jinak přístup neměly, ale zlepší se také proudění vzduchu a tím bude menší riziko rozvoje některých například houbových chorob. Spojíme tedy hned několik užitečných důvodů dohromady.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Rajčata listy samozřejmě potřebují, ale nesmí jich být zase moc

Aby rajčata včas dozrála

Další fáze zmiňované péče by měla přijít ve chvíli, kdy už je ve vzduchu pomalu cítit přicházející podzim a mohly by hrozit první mrazíky. Odstraněním listů, které by mohly zakrývat plody, zajistíme jejich rychlejší dozrání a z každé rostliny tak získáme skutečně maximum úrody.

V této fázi také zlikvidujeme všechny případné nové květy. Některé odrůdy mají totiž tendenci nasazovat další a další květy v průběhu celého vegetačního období, což se nám na jeho konci vůbec nehodí.

Neházejte flintu do žita

A co s rajčaty, která skutečně už dozrát nestačí? Můžeme je otrhat i zelená a nechat dozrát doma. I když nebudou mít tu správnou “slunečnou” chuť, nepřijdeme o ně. Chceme-li, aby dozrála co nejdříve, je užitečné přidat k nim do mísy nebo na tác také jablko. Opravdu to funguje.

