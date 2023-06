Šrucha velkokvětá: Málokdo ji zná, ale v truhlíku je krásnější než muškáty

Osázené truhlíky ozdobí každé okno a rozzáří ho barevnými květy. Pokud nepatříte mezi zkušené pěstitele balkónovek, je pro váš šrucha velkokvětá přesně to pravé!

Šrucha velkokvětá (Portulaca grandiflora) nepatří mezi laciné krásky. Pokud si ji zasadíte do truhlíku, počítejte s tím, že květy ukáže jen za plného slunce. Jinak svou pýchu nechá zavřenou. A má k tomu pádný důvod! Její dužnaté stonky a listy totiž zadržují vodu, proto je rostlinka schopna bez újmy přežít i za těch největších veder. Díky schopnosti tvořit si rezervoár vody je vhodnou alternativou pro zahradníky začátečníky, ale i pro zmatkáře, kteří na zálivku zapomínají. Patříte mezi ně? Pak vězte, že šrucha stojí za vyzkoušení.

Na videu se dozvíte, jak šruchu vysadit do závěsných květináčů.

Sukulenty, které nechtějí na samotku

Šrucha patří mez sukulentní rostlinky, které si libují v propustné písčité půdě. Přestože není zrovna vysoká, má stonky dlouhé 10 – 13 centimetrů, hrozně ráda se plazí. Proto ji vysévejte raději ve větších skupinách, aby její krása náležitě vynikla.

Odborníci ji doporučují sázet do skalek, suchých zídek, ale také do závěsných květináčů či truhlíků, kde udělá velkou parádu. Přestože je šrucha krásná sama o sobě, spousta pěstitelů ji kombinuje s růžovými, karmínově červenými, žlutými či bílými letničkami. Slušet jí to bude v kombinci s drchničkou velkokvětou, kopretinovcem dřevnatým, všelichou, gazánií zářivou, lobelkou převislou nebo hluchavkou skvrnitou.

Šrucha velkokvětá je popínavka, proto je ideální také do závěsných květináčů. Zdroj: Profimedia

V nejlepší společnosti

Aby se šruše u vás dařilo, musíte jí poskytnout dostatek slunce. Proto se snažte truhlík umístit tak, aby rostlinka měla dostatek hřejivých paprsků. Pokud budete chtít rostlince udělat opravdu dobře, jednou měsíčně ji přihnojte zálivkou s rozpustným hnojivem. Většina sazenic šruchy je k dostání v jednodruhových směsích, které vytvářejí zajímavé „barevné koktejly“. Pokud budete chtít vyzkoušet něco speciálního, doporučujeme odrůdu Margerita s mohutnějšími květy. Špatná není ani šrucha portulaka, která pochází ze Střední Ameriky, kde roste v hojném počtu.

Šrucha velkokvětá (Portulaca grandiflora) dokáže ve svých dužnatých stoncích zadržovat vodu. Zdroj: Shutterstock

Šrucha nesnáší blátíčko

Velmi často se stává, že šrucha v záhonu vysemení a zajistí si tak své pokračovatele. Pokud se vám to nestalo, tak stačí koncem léta sesbírat semínka a na jaře je zasít. Uvidíte, že když jednou šruchu zkusíte, už nebudete chtít do truhlíku jinou květinu. Rostlinek, které jsou tak krásné a soběstačné jako šrucha, není nikdy moc. Pokud se budete snažit, vaše šrucha vám vydrží. Jediné, co musíte udělat, je, příliš ji nezalévat, aby nestála ve vodě nebo blátíčku. Přestože je mezi rostlinami „skautem“, tohle by už bylo v jejích očích „přes čáru“. Pozor na to!

