Staré cihly nevyhazujte: Užitečné tipy, jak je krásně využít na zahradě

Nevyhazujte staré cihly, je to škoda! Jde z nich udělat neskutečný počet zajímavých věcí a jejich využití je opravdu pestré. Nastartujte novou sezónu na zahradě novou energií, originálním a atraktivním vzhledem!

Jako stavební materiál se cihla používala v Asii, a to už před 7500 lety před naším letopočtem. K širšímu uplatnění došlo až během 12. století. Nejvíce cihlových gotických budov můžete vidět v Dánsku, Německu, Polsku ale i v Rusku. V současnosti se Česká republika řadí na 2. místo v Evropě v prodeji zdících cihlářských materiálů.

Cihly jsou sami o sobě zajímavý materiál, a tak je škoda jejich surový design schovávat pod nánosy omítky a barev. Jsou krásné samy o sobě a na atraktivitě jim neubírá ani opotřebovanost a věk. Využijte je proto na drobné zahradní stavby a dekorace! Dokonce můžete upotřebit i rozbité kousky cihel.

Celkový pohled vaší zahrady naprosto změní, když opticky rozdělíte jednotlivé části zahrady nízkými zídkami či přechodnými kaskádami. Zdroj: shutterstock.com

Staré cihly jako nové

Začněte tím, že staré cihly zbavíte nečistot a zbytečných nánosů. Většinou jsou oblepené starou maltou, kterou byste měli pečlivě odstranit. Můžete se do toho pustit buď zednickým kladívkem, starší sekyrkou, plochým sekáčkem nebo menší motyčkou. V případě, že budete čistit velké množství cihel, určitě se vyplatí půjčit si čisticí stroj na principu hoblovačky. Práce vám půjde mnohem rychleji a ani se tolik nenadřete. Jestliže byla původní malta nekvalitní nebo je již stará a snadno se rozpadá, vystačíte si i s obyčejnou zednickou lžící.

Cihlové kaskády a zídky

Celkový pohled na vaši zahradu naprosto změní, když opticky rozdělíte jednotlivé její části nízkými zídkami či přechodnými kaskádami. Na jejich budování se vám budou hodit spíše ostře pálené cihly, které tzv. „zvoní“ při poklepu. Víte proč? Mnohem lépe budou odolávat všem povětrnostním vlivům.

Nezapomeňte u každé zídky začít stabilním základem a dbejte při stavbě na to, aby cihly dobře vázaly a neměly nad sebou styčné spáry. Výška záleží na terénu místa, kde budete zídku stavět, ta nemusí být vždy stejná, celkový výsledek bude mnohem zajímavější. Buďte kreativní i co se týká půdorysu, nemusí být vždy lineární, ale klidně různě zvlněný. Vzniknou vám tak zajímavá zákoutí s různorodou náladou.

I zídky můžete obohatit výsadbou květin

Když během výstavby prosypete spáry zeminou, můžete je osázet třeba skalničkami. Krásným oživením jsou například netřesky nebo žluté tařice. Stačí jim k životu slunce a během krátké doby se vám rozrostou v polštářové živé koberce. Samotné vršky zídek zkrášlete sezónními květinami v květnících či truhlících. Poutavé jsou pnoucí kombinace různých kvetoucích květin.

Nechcete se ohýbat? Vsaďte na vyvýšené záhony

Trendem dnešní doby jsou praktické vyvýšené záhony. Jde o velmi praktickou záležitost, která vás ušetří bolesti zad z nepříjemného hlubokého předklonu. Záhony nemusejí mít jen klasický obdélníkový či čtvercový tvar, cihly lze poskládat do oválů, kruhů a spirál. Velice efektivně v nich vypadají bylinky, květiny, ale i pěstovaná zelenina. Jejich okraje můžete opět odekorovat květinami a rostlinami v zajímavých nádobách, které rozestavíte po jejich okrajích.

Obrubníky záhonů nemusí být jen z betonu

Staré cihly můžete efektivně použít také k olemování jednotlivých záhonů. Jednak se vám rostliny nebudou rozrůstat samovolně po zahradě, a hlavně nebudou vypadat jako nudná políčka na pěstování plodin. Cihly nemusíte poskládat jen naležato, ale i na výšku kolem okrajů záhonků. Ještě více zaujme, když je umístíte tak, že budou pod určitým úhlem vyčnívat z půdy a budete vrstvit jednu na druhou.

Vytvořte si ze starých cihel praktické a půvabné cestičky a chodníčky. Zdroj: shutterstock.com

Praktické a půvabné cestičky a chodníčky

Cesty by měly být vždy dostatečně odvodněny, proto se nejprve pusťte do základní spodní vrstvy, která by měla být propustná. Vhodným materiálem je například štěrk. Nejprve vykopejte rýhu do hloubky přibližně 20 cm a vyložte ji netkanou geotextilií tak, aby se štěrk z podkladní vrstvy nezatlačoval do okolní hlíny. Pak přichází na řadu práce s cihlami, kde záleží na vašem rozhodnutí. Můžete totiž vytvořit různé vzory, chodník tak bude navíc originální estetickou záležitostí. Cihly můžete proložit i dalším materiálem, velice dobře vypadají cihly v kombinaci se dřevem, starými dlaždicemi různých velikostí a tvarů a velké ploché kameny.

