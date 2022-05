Staré pečivo namočte do vody a pohnojte jím muškáty. Pokvetou ostošest

Nevyhazujte staré pečivo! Byla by to velká škoda. Raději z něj připravte báječné hnojivo. Je to jednoduchý fígl s mnoha výhodami. Naučte se zpracovat staré pečivo na tekuté hnojivo, vaše rostliny jej jistě ocení.

Staré pečivo pro muškáty?

Schraňování starého chleba a rohlíků může být otava, zvlášť když se přistihnete, že vám někde v košíku leží už několik týdnů. Abyste nemuseli nic vyhazovat, a přitom vám neleželo staré pečivo dlouho v košících a taškách, zpracujte jej po troškách. Na tekuté hnojivo se starý chléb i rohlíky a další druhy kynutého pečiva dobře hodí. Na výrobu nebudete potřebovat víc než hrst pečiva, zavařovací sklenici a horkou vodu. Je to přesně takhle jednoduché a vaše muškáty to jistě ocení!

Jak připravit hnojivo ze starého pečiva?

Na kostky pokrájené staré suché pečivo nejprve zvažte. Příště už budete vědět, kolik ho zhruba bude potřeba. Na litrovou zavařovací sklenici budete potřebovat 30 g.

Udělejte výborné hnojivo ze starého chleba! Zdroj: Profimedia

Sklenici dobře umyjte, litr vody převařte a nalijte jej do zavařovačky. Až voda vystydne na pokojovou teplotu, vhoďte dovnitř odvážených 30 g pečiva, uzavřete, trochu protřepejte a ponechejte jeden den na tmavém a chladném místě. Příštího dne obsah sceďte. Nemusí to být přes plátýnko, drobky pečiva ve vodně ničemu nevadí. Tekutinu nechejte ve sklenici a dobře uzavřete.

Vzniklé tekuté hnojivo skladujte v ledničce a před použitím jej řeďte vodou 1:5. V chladu skladové hnojivo z pečiva vydrží i pět dnů, ale uvidíte, že je to univerzální prostředek pro přihnojení rostlin, který můžete použít na veškerou zeleň.

Přichystejte muškátům to nejlepší domácí hnojivo. Zdroj: Jana Milin / Shutterstock.com

Muškáty milují hnojivo z pečiva

Chlebové hnojivo se výborně hodní pro pokojové rostliny, konkrétně se doporučuje pro přihnojování orchidejí, ale i milovaných muškátů, které jsou klasickou ozdobou parapetů.

Nicméně tímto domácím prostředkem můžete zalévat zeleninu nebo cokoli na zahrádce. Pamatujte, že i s takovým přírodním hnojivem je potřeba zacházet opatrně, a to především, používáte-li ho nezředěné. Zkušení pěstitelé uvádějí, že k sazenici zcela postačí jen půl lžičky hnojiva. Hnojivo je proto mnohem jednodušší používat v zálivce.