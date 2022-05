Inspirace: Staré WC nevyhazujte, naplňte ho hlínou a osázejte

Patříte mezi sběratele starých věcí a líbí se vám dávat jim nový život? Možná se vám to bude zdát nemožné, ale i stará toaletní mísa může ještě posloužit - třeba jako zajímavý květináč na zahradu.

Lidé si rádi zdobí zahrady vším možným, někteří s větším, druzí s menším vkusem. Je však zcela nepodstatné, zda se výzdoba zahrady líbí sousedům či nikoli, důležité je, že se líbí vám. Staré harampádí, kterého by si na půdě, v kůlně či na smetišti často nikdo ani nevšiml, může být kupodivu uprostřed trávníků, blízko záhonů, u skalky, terasy či někde v zapomenutém rohu zahrady zajímavou dekorací.

Vyberte místo

Nejlepším způsobem, jak staré věci do zahrady přirozeně začlenit, je udělat z nich květináče nebo větší nádoby na rostliny a květiny. Ještě než je začnete plnit substrátem, dobře promyslete jejich umístění, pokud jsou větších rozměrů, po nasypání hlíny ztěžknou natolik, že je už možná nebude možné zvednout a přemístit.

Lavor, záchod nebo kufr

Co všechno můžete využít? Starou porcelánovou WC mísu, přičemž květinami můžete osázet i případnou nádržku, a pokud má dosud prkénko, natřete ho nějakou veselou barvou. Stejně může posloužit i umyvadlo. Oblíbené jsou plechové a smaltované nádoby, lavory, kbelíky a bandasky všech tvarů a velikostí. Co na tom, že jsou oprýskané, punc opotřebovanosti je v tomto případě více než žádoucí. Co byste třeba řekli na květináče ze starých bot nebo truhlík z vysloužilého papírového kufru? Na zahradě budou vypadat úžasně.

Kolo i pneumatiky

Dříve než vyhodíte do sběru staré kolo, natřete ho oblíbenou barvou a na jeho řídítka nebo nosič umístěte nádobu s květinami. Do obliby se dostávají opět i pneumatiky, které ani nemusíte natírat barvou. Možná budete překvapeni, jak hezky mohou v zahradě vypadat. Využít lze také v podstatě jakoukoli bedýnku od zeleniny.

