Jak i opravdu starý rybíz zmladit, aby ještě úžasně plodil? Jde to. Podívejte se

Staré odrůdy rybízů často překvapí svojí vitalitou. Takové keříky či stromky budete muset dříve či později nahradit novými, anebo se můžete pokusit o jejich záchranu. Přichází na řadu zmlazovací řez, ale také rozmnožení rostliny pro případ, že zcela zanikne.

Máte starý ale skvělý rybíz?

Jaro je dobou, na kterou všichni pěstitelé a zahrádkáři čekali a konečně se dočkali. Nejen to astronomické, ale opravdové jaro, kdy se zahrada probouzí a začíná vesele bujet, je tu. Jestli jste ještě rybíz neprořezali, udělejte to co nejdřív, a jestli máte na zahradě nějaký archaický exemplář, který chcete zmladit, podívejte se pod ruce pana Petra.

Omlazovacím řezem se snažíme přinutit rybíz k opětovnému růstu a plození. Zdroj: S.O.E / Shutterstock.com

Zmlazení starého rybízového keříku či stromku

Jak na zmlazení starého rybízu? Podívejte se na krásně zpracované a informativní video od pana Petra z Plodné zahrady, který vám ukáže výsledky své práce a vysvětlí, jak se k problému postavit:

Jarní řez a stárnutí rybízu

Jaro je dobou řezu mnoha stromů i keřů. Tímto zákrokem se nejen postaráte o obměnu výhonů, které se po třetinách obnovují, ale také o zdraví rostliny, jejího provzdušnění i prosvětlení koruny. Jarním řezem pečujeme o rostlinu, a proto rozhodně nejde jen o tvarování, jako u živého plotu nebo některých okrasných keřů. Je to také zásah, kterým můžete působit preventivně proti některým chorobám.

Máte-li v zahradě více keříků rybízů, které jsou různě staré, můžete u nich dobře vysledovat, jak si rostliny jiného stáří vedou a v jakém jsou zdravotním stavu. Často se také můžete setkat s tím, že ty nejstarší keře, které ani netušíte kdy a kdo před vámi zasadil, ještě stále plodí, jsou chutné a rozhodně se jich nechcete zbavovat.

Starý keř už netvoří tolik výhonů, aby je bylo možné odebrat k rozmnožení. Nabízí se však hřížení. Zdroj: Profimedia

Jak získat potomky oblíbeného keře rybízu

U nových odrůd rybízu, jejichž sazenice si můžete koupit, se předpokládá, že budou plodit deset možná dvanáct roků. Máte-li opravdu starý, ale zdravý keř, můžete se pokusit o jeho zmlazení, případně hřížení pro zachování konkrétní odrůdy jako pan Petr. Byla by přece škoda nepokusit se o záchranu oblíbeného keře.

Než se pokusíte o zmlazení, můžete stejně jako pan Petr vyzkoušet zachování keře odebráním řízků čí hřížením. Problémem u starých rostin je to, že špatně obrážejí, což znemožňuje odebrání alespoň 20 cm dlouhého řízku. Nabízí se proto hřížení, které je možné provádět za určitých okolností i u stormkových rybízů.