Ten samý stromek vás může provázet po mnoho Vánoc, pokud ho pěstujete v květináči. Pro milovníky rostlin je to velmi lákavá představa. Ale pokud má prospívat, jeho využití o svátcích má značná omezení. Je pro vás stromek v květináči vhodný nebo bude lepší volbou stromek řezaný?

Smrček, jedličku i borovičku lze pěstovat v prostorném květináči po mnoho let. Jsou to však jehličnany pocházející z mírného pásu, proto byste je celoročně v teple zdravé neudrželi. Nejlépe jim je venku. Na svátky si stromek domů pozvat můžete, ale jen tak krátce a ohleduplně, aby se neprobudil ze zimního podřimování. Období vegetačního klidu, které mu příroda nadělila před tisíci lety, je třeba dodržet.

Život v květináči

Pokud venku mrzne, týden či dva před Štědrým večerem stromek přesuňte na chladné (do 10 °C), bezmrazé, světlé místo. Pokud je nad nulou či mrzne jen velmi mírně, není tato příprava nutná. Na Štědrý večer ho můžete vzít do tepla, ovšem pokud v něm setrvá jen jediný sváteční den, bude nejspokojenější. Únosné jsou nejvýše tři dny a v tom případě ho chraňte před zbytečným teplem a suchým vzduchem. Relativní vlhkost vzduchu by měla dosahovat nejméně 60 %. Proto stromek často roste, nebo přímo pod něj umístěte zvlhčovač vzduchu či ultrazvukový difuzér. Substrát udržujte stále mírně vlhký. Květináč podložte podmiskou, vodu v ní však trvale stát nenechávejte. Povrch zeminy můžete ozdobit mechem či sněhem, který stromek ochladí i napojí.

Na jaře alou ven!

Na prostorné zahradě můžete stromky v květináčích obměňovat a zjara vysazovat. Vysoké jehličnany dobře poslouží na severní straně zahrady, lze z nich však tvarovat i nižší živý plot. Pokud si stromek přejete uchovat do dalších let, můžete ho na jaře přesadit do o číslo větší nádoby a substrátu pro jehličnany nebo do směsi vyzrálého kompostu a písku či perlitu. Stromek bude spokojeně vegetovat na zahradě i na balkoně, pokud mu dopřejete slunné místo, květináč by však měl být před slunečním úpalem chráněn.

Nádobu můžete zastínit nebo zapustit do země. Stinné místo je méně vhodné, stromek se na něm bude vytahovat do výšky za cenu řidší koruny. Zeminu pravidelně zalévejte, udržujte ji stále mírně vlhkou, přihnojujte hnojivem pro jehličnany. V zimě je třeba nádobu chránit proti promrznutí. Pomůže opět zapuštění do země nebo důkladná izolace. S poklesem teploty bude stromek potřebovat méně vláhy, ale zcela vyschnout substrát nesmí.

Ideální živé stromky

Z potřeb živých stromků je zřejmé, že by je prodejci měli mít umístěny v chladu, stejně jako stromky řezané. Můžete si pořídit smrk obecný i pichlavý, douglasku tisolistou, jedli kavkazskou, která je na rozdíl od naší domácí jedle bělokoré již v mládí hustší a roste pomalu. I stromek, který běžně dorůstá mnohametrové výšky, se pěstování v nádobě přizpůsobí a zůstane nižší. Napomoci tomu můžete i lehkým letním zastřižením. Můžete zvolit i zakrslé kultivary, jen pozor na to, aby rostly do výšky a neměly nezvyklé a pro účel vánočního stromku nevhodné tvary.

I stromky v květináči by měly být skladovány v chladu, podobně jako stromky řezané

Stromek ve váze

Pokud si přejete stromek až ke stropu, v teplém pokoji byste ho rádi měli déle, nebo nemáte vhodné místo pro celoroční pěstování či vysazování, může být řezaný stromek příhodnější variantou. A vydrží vám velmi dlouho, pokud s ním budete zacházet jako s řezanou květinou – tedy pokud mu dopřejete vodu k napojení a dokud to jde, tak i chlad.

Nedávejte stromek do tepla dříve, nežli ho začnete zdobit, a čekání mu zpříjemněte kbelíkem s vodou, do kterého ho postavíte. Napájet ho můžete i později – stojánek s nádržkou na vodu udrží i obyčejný smrček, který patří k méně trvanlivým řezaným jehličnanům, svěží dva týdny. Sací schopnost stromku posílíte, když z konce kmínku ostrou pilkou nebo nožem odříznete 2 cm silné kolečko. Neolupujte však kůru po stranách, pokud byste zasáhli i lýko, schopnost vést vláhu vzhůru naopak narušíte. A jestliže do vody přidáte hnojivo pro pokojové rostliny, bude péče dokonalá.

Do stojanu s nádržkou na vodu můžete přidat i hnojivo pro pokojové rostliny

Jaký řezaný jehličnan vybrat?

Za nejluxusnější vánoční stromek je již po mnoho let považována jedle kavkazská, neboť vyniká hustou korunou a neopadává. Ani jedli bělokoré jehlice neopadávají, v teple však časem blednou. Trvanlivá je i douglaska tisolistá, jejíž lesklé, tmavozelené jehličí připomínající jedličku výjimečně a intenzivně voní. Trvanlivostí i vůní vyniká také borovice lesní s poněkud řidší korunou i hustší borovice černá. Avšak i nejlevnější smrk ztepilý, jehož jehličí v teple brzy opadává, může být dobrou volbou, pokud vám stačí na dny sváteční. Má svěží barvu, klasický vzhled a příjemnou, tak dobře známou vůni… opadané jehličí pak můžete využít jako mulč ke kyselomilným rostlinám i jahodám.

Léčivá aromaterapie

Ke svátkům patří vůně jehličí, která je nejen osvěžující a příjemná, ale přímo léčivá. Pokud si přejete užít si ji naplno, trochu jehličí rozemněte a vložte na topení. Anebo využijte silice, které jsou z něj vydestilovány – stačí pár kapek v aromalampě nebo difuzéru, aby provoněly místnost.

Silice jehličnanů mají úžasné uklidňující i léčebné účinky

Smrková silice, pryskyřičná, svěží i sladká, povzbuzuje imunitu, pročišťuje dýchací cesty, tiší kašel. Vůně jedle je ještě sladší a balzámová. Účinky jsou podobné – pomáhá při nachlazení i únavě, pročišťuje zahleněné dutiny. Borovice je pryskyřičná i lahodná – pomáhá při nachlazení i při únavě a navozuje duševní pohodu.

Zdroj: časopis Receptář