Stonky česneku rozhodně nevyhazujte. Nechte je třeba zkvasit

Všechno je k něčemu potřebné a kolikrát si to člověk ani neuvědomí, nebo to prostě jen neví. Nehodící se likvidujeme a doma házíme do koše a na zahradě zase na kompost. Třeba takové stonky česneku! Nevyhazujte je. Drobná pacibulka s dlouhým zeleným stonkem má totiž pestré využití.

Několik let se česnekové výhonky objevují už i u nás na farmářských trzích a v některých specializovaných prodejnách, ovšem proč nevyužít právě ty z vaší zahrady. Jakmile začíná kvést česnek, objeví se na jeho horní části květenství, které se zaštipuje, aby česnek nevykvetl. Nejlépe v době, kdy je ještě stonek spirálovitě stočený, aby se cibulka s rostoucími stroužky zbytečně nevyčerpávala růstem celého stonku a květem. A právě nyní nastává chvíle, kdy je můžete zajímavě využít k přípravě mnoha skvělých pokrmů. Výhonky mají sice o něco slabší intenzitu než klasický česnek, ale uděláte s nimi ještě hodně parády.

Vyrobte si pesto z česnekových stvolů. Zdroj: shutterstock.com

Česnekové stonky jsou skvělé v čínské kuchyni, kde skvěle nahradí bambusové výhonky, nebo mladé fazolky. Velmi chutné jsou do salátů, ale i do gulášů, různých směsí, nebo samotné, opečené, podávané jako netradiční příloha. Můžete z nich vyrobit třeba i velmi chutné pesto, upéct je či zavařit. Jsou i výbornou součástí polévek a skvěle dochutí i jakkoliv připravované maso.

Pesto

Česnekové stonky omyjte a květy odřízněte. Nejprve stonky pokrájejte nožem na menší kousky, vložte je do mixéru a přidejte sůl a olivový olej. Vše poté společně rozmixujte. Vzniklou jemnou směs dejte do uzavíratelných skleniček a na vrch ještě nalijte trochu olivového oleje. Pak už jen uchovávejte v ledničce a máte vždy po ruce výborné pesto. Vychutnat si ho můžete jen jednoduše s pečivem, anebo jako dochucovadlo k těstovinám, do polévek, ale i k masu.

Na hrnek nakrájených stvolů budete potřebovat 1 lžičku soli a 10 polévkových lžic oleje. Chuť můžete vylepšit přidáním pár kapek citronu či limetky.

Salát

Květní stonky omyjte a opět odstraňte květní pupeny. Zelené stonky pokrájejte a uvařte v osolené slané vodě tak, aby zůstaly křupavé. Vychladlé je zakápněte olivovým olejem, dosolte a přidejte pár kapek citronu nebo vinného octa. Můžete tuto lahůdku ještě posypat parmazánem, případně vajíčkem uvařeným natvrdo.

Pikantní česnekové stvoly v oleji

Výlomky zbavte nečistot a omyjte. Poté je nechte řádně okapat. Tentokrát využijte i květy, které naložte také. V menším hrnci pouze lehce zahřejte 2 - 2,5 dl oleje, určitě ho nerozpalte. Přidejte do něho 1,5 lžičky kurkumy, mleté ​​chilli a čerstvě namletý pepř. Do směsi vsypte nadrobno nakrájené květní stonky i s květy, mělo by jich být asi 300 g. Přidejte půl lžičky soli a dobře promíchejte. Takto připravené stonky vložte do uzavíratelných sklenic i se směsí. Pokud zůstalo ve skleničkách mnoho volného místa, dolijte jej olivovým olejem, aby byly plné. Vyrobenou delikatesu skladujte v chladničce. Používat ji můžete jako přísadu do salátů, k ochucení sýrů či k pečenému masu.

Jakmile začíná kvést česnek, objeví se na jeho horní části květenství, které se zaštipuje, aby česnek nevykvetl. Zdroj: shutterstock.com

Kvašené česnekové stvoly

Česnekové stvoly je možné nechat vykvasit stejně jako jinou zeleninu. Můžete je vložit k okurkám nebo je nechat vykvasit samostatně. Stvoly omyjte, pokrájejte na delší paličky a vložte do zavařovací sklenice. Můžete je ukládat na sebe i stočené a nepokrájené, to je na čistě vás a vašem citu pro estetiku. Zalijte je převařenou vychladlou slanou vodou. Na 2 dl vody použijte 1 lžičku soli. Nechte je vykvasit někde na teplém místě. Důležité je sklenice pevně neuzavřít, jen je jemně přivřete a poté je skladujte v lednici. Kdo má rád pikantní chutě, může ke stonkům přidat pálivou papričku, kopr nebo pepř. Vaši fantazii se meze nekladou.

Česnekové stonky jsou skvělé v čínské kuchyni, kde skvěle nahradí bambusové výhonky, nebo mladé fazolky. Zdroj: shutterstock.com

Pečené česnekové stvoly

Na plech rozprostřete pečící papír a položte na něj stonky včetně květu. Každý z nich lehce pokapejte olivovým olejem, posypeme solí a čerstvě namletým pepřem. Dejte péct do trouby na 200 ° C přibližně na 20 minut a v polovině pečení je otočte. Podávat je můžete jako přílohu ke grilovanému masu. Dochuťte je podle svého uvážení a chuti třeba limetkou nebo i pomerančovou šťávou a posypte parmazánem, sezamovými či slunečnicovými semínky.