Venku je mráz a chlad. A je první měsíc v roce, což znamená, že je ideální doba na stratifikaci semen za studena. Jak ji ale dělat správně? Není to vůbec složitá věda, podívejte.

Zvláštní název stratifikace. Možná jste se s tímto termínem již setkali, málokdo však ví, co přesně toto označení znamená. Stratifikace semen znamená, že semena některých druhů trvalých rostlin potřebují projít obdobím chladu. To trvá většinou 60 až 90 dní. Poté budete zvolna přecházet do teplejších teplot. Tímto způsobem vlastně imitujete podmínky normálního prostředí, kde by vaše trvalky rostly.

Video o nakličování luštěnin si můžete pustit na Youtube kanále Dana Klara Vesela:

Zdroj: Youtube

Stratifikace semen

Většina jednoletých odrůd květin má měkké skořápky. To znamená, že je na jaře můžete rovnou posypat na holou půdu. Trvalky ale mají většinou tvrdý povlak, který pomáhá skořápku chránit před předčasným vykvetením nebo případně poškozením. Stratifikace semen se užívá tehdy, když přijdou během normálně mrazivých měsíců, především ledna a února, vyšší teploty, než by člověk očekával. Tato metoda pomáhá chránit semena trvalek a zabránit tomu, že by se dostala z dormance příliš rychle. Budete sice potřebovat hromadu trpělivosti, dostatek vody a místa v lednici, ale skutečně to není žádná věda. Vzhledem k extrémně mrazivým teplotám můžete místo lednice využít terasu či balkón.

close info Profimedia zoom_in Semena trvalek většinou potřebují projít imitací střídání teplot. Jedině pak vám správně vyklíčí.

Jak na to

Jako první si vezměte hrnek. Naplňte zhruba ¼ pískem a vysypte do mísy. Poté začněte pomalu přidávat vodu do té doby, než se vám vytvoří koule ze směsi vody a písku. Následovně přidejte požadované množství semen a vše důkladně promíchejte. Vložte vše do sáčku na zip a utěsněte. Poté na sáček napište odrůdu a datum. Před výsadbou dejte na měsíc do ledničky, nebo na terasu, jelikož je venku velmi chladno. Pokud se stane, že by vám sazenice začaly rašit v sáčku, neprodleně je vyjměte a zasaďte je buď do země, nebo do květináčů. Naprosto identický postup pak můžete aplikovat i s rašelinou místo písku.

