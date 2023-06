Znáte stříbrný déšť? Je nádherný do truhlíku i na zahradu. Ohromíte své sousedy

Milujete převislou zeleň, která budí pozornost? Pak je stříbrný déšť určen přímo vám. Jeho pěstování není žádná věda, zvládne to i úplný začátečník. Jak na to?

Dichondra, lidově nazývaná také stříbrný déšť nebo stříbrný vodopád, je trochu exibicionistka. Miluje slunce (nebo maximálně polostín) a ráda všem zvědavcům předvádí své olistěné provazce v plné své kráse. A že je na co se dívat!

Dichondra patří mezi vytrvalé a převislé rostliny, které mohou dosahovat délky až 2 metrů. Pokud tedy bydlíte v paneláku a chcete „stříbrný vodopád“ spustit z truhlíku dolů, je možné, že polechtá i balkonový strop sousedů. Ale nemusíte mít strach. Dichondra není typ, který by se nějak extrémně vtíral. Bohatě jí stačí, když ji dopřejete dostatek slunce, vláhy a o zbytek své popularity se postará sama.

Na videu získáte informace, jak pěstovat dichondru:

Nezkrotný zelenáč

Stříbrný vodopád pochází původně z jihovýchodní části USA, ale narazili byste na něj i na Novém Zélandu. Na světě existuje v 15 verzích, ale v Čechách se uchytily jen dvě - Emerald Falls a Silver Falls. Poslední zmíněná patří mezi nejrozšířenější. Poznáte ji podle tenkých dlouhých stonků s „ledvinovými“ stříbrnými listy.

Pečlivému pozorovateli neunikne, že na nich jsou drobné chloupky, které vytváří kýžený sametový efekt… Kdo by nechtěl mít takového „květinového plyšáka“ doma? Dichondru můžete pěstovat v závěsných květináčích i v truhlících. Můžete ji vysadit samotnou, nebo v kombinaci s petúniemi, lobelkami či bakopou.

Šlahouny dichondry mohou mít až 2 metry.

Zálivku? Jen do polosyta...

Jako subtropická rostlina vyžaduje dostatek slunce a minimální teplotu 16 stupňů Celsia. Pokud je chladněji, rostlinka přestává růst a to by bylo dost nepříjemné. Proto jí dopřejte to nejslunnější místo na balkóně či ve vaší zahradě. Dejte ale pozor, aby tam zbytečně nefoukalo, protože dichondra nesnáší příliš silný vítr. Jinak jde o poměrně nenáročnou rostlinku.

Bude se jí dařit v písčito-hlinité půdě, která je lehká a dobře propustná. Pokud zapomenete na zálivku, dichondra vám to odpustí. Daleko hůř ale bude snášet přemokření, proto se vždycky ujistěte, že rostlinka zbytečně nestojí ve vodě. Jednou za čtyři týdny dodejte zeleni vodu s tekutým hnojivem, aby dobře prospívala.

Vodopád na balkon i zahradu

Dichondra není mrazuvzdorná. Proto rostlinky v květináčích většinou přežívají zimu v teple domova. Množí se odřezky hlavy o délce asi 5 cm. Větvičky se vkládají do nádoby s růstovým médiem a na světle pak „vypustí kořínek“. Jakmile se objeví první projev nového života, začnou větvičku obalovat nové listy.

To už je pak signál pro zahradníka, aby je zasadil do truhlíku. Někteří pěstitelé sází „stříbrný vodopád“ na zahradu, které vytváří velké zelené koberce. Ať už se rozhodnete pro truhlík nebo záhon, nikdy nic nezkazíte. Naopak! Budete se doma cítit jako v subtropickém ráji.

Stříbrný vodpád se hodí do truhlíku, ale funguje i jako půdopokryvná rostlina.

