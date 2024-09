Orchideje jsou krásné především díky svým nesmírně zajímavým a exotickým květům. Co s nimi po odkvětu a jak je podpořit k další násadě na květ?

Orchidej: Čas květu i odpočinku

Cože? Vyhodit orchidej? Nebo snad jinou rostlinu? To raději podarujte někoho, kdo se o ni se zájmem postará, anebo to udělejte sami. Když jí budete věnovat péči, znovu vykvete. Uvidíte!

Každá rostlina může přestárnout nebo se rozhodne nějakou dobu nekvést a může ji k tomu vést řada důvodů. Jedním z nich je například i to, že je po dlouhém kvetení vysílená.

Jistě! Kvetení je energeticky nesmírně náročné a orchidej proto rozhodně nemůže kvést 12 měsíců v roce. Měla by mít možnost zregenerovat, a pokud jí bude zase hej, brzy se objeví i květní pupeny. I když je možné, aby kvetla orchidej déle a častěji, počítejte spíš s dvojím kvetením za rok. Nesnažte se rostlinu vybičovat k lepšímu výkonu, zbytečně ji tím vysílíte.

Požadavek na kvetení rostliny po celý rok berte raději s rezervou. Řekněme, že se můžete snažit udržovat rostlinu v té nejlepší kondici, aby často kvetla. Jak pěstovat a podpořit zdraví orchidejí se můžete dozvědět také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Já vím.

Zdroj: Youtube

Jak zkrátit květní stonek?

Jistě víte, že mnohým květinám se doporučuje odstraňovat uvadající květy, aby se rostlina zbytečně nevysilovala a brzy měla dost síly nasadit opět na květ. Podobně je tomu také u orchidejí. Odstraněním starého květního stvolu můžete podpořit násadu na květ, ale má to malý háček.

Některé orchideje a mezi nimi i ta nejběžnější supermarketová Phalaenopsis čili můrovec může kvést dvakrát na stejném stvolu, respektive je možné, že ze stvolu vyroste postranní větev, na které se objeví další květy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat pozornost květnímu stonku a konkrétnímu místu řezu.

Pokud se rozhodnete ustřihnout jej, podle Americké společnosti pro orchideje je vhodné stonek pouze zkrátit, a to nad druhým kolínkem odspodu. Právě zde by totiž ona postranní větévka mohla narůst i s dalšími poupaty zhruba od 8 do 12 týdnů. Pokud odstraníte celý květní stvol, není to vyloženě chyba, ale vaše květina bude mít delší čas na regeneraci, protože následující kvetení bude možné až za několik měsíců.

Pamatujte na to, že řez by měl být čistý a provedený ostrým vydezinfikovaným nástrojem a rostlinu byste nikdy neměli zalévat přes tento řez, aby nezačala rána zahnívat.

close info Profimedia zoom_in Naučte se správně zkracovat květní stonek orchidejí.

Orchidej musí být hlavně zdravá

Násada na květ ale záleží také na velikosti a stáří rostliny. Jak už bylo řečeno, především záleží na jejím celkovém zdraví. To se u orchidejí rozpozná především podle rozrostlých zdravých a mladých kořenů, ale také pevnosti a vitalitě listů. Někdy rostlina z čirého zoufalství vykvete, jen aby se rozmnožila semeny. To je ovšem vyloženě nežádoucí.

Pokud je orchidej již starší, rozrostlá a spíš vysílená, můžete ji zmladit. Připravte se na rapidní zmenšení kořenů i rostliny a rozhodně také rostlina hned nepokvete. Nicméně ji opět vybudíte k životu a po zotavení ze zásahu se jí přirozeně navrátí i cyklus střídajícího se období odpočinku a kvetení.

Zdroje: justaddiceorchids.com, aos.org